Με μία μακροσκελή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026, ο Νίκος Καρβέλας απάντησε στα «πολλά και ανακριβή» που έχουν διαδοθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την απουσία του από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο συνθέτης παρουσίασε τη δική του εκδοχή των όσων συνέβησαν, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε δημόσια αντιπαράθεση με την τραγουδίστρια και την εταιρεία παραγωγής.

Διαφωνία στην καλλιτεχνική κατεύθυνση και τη δημόσια παρουσία

Ο Νίκος Καρβέλας υπογράμμισε τη μακρόχρονη καλλιτεχνική και προσωπική σχέση του με την Άννα Βίσση, δηλώνοντας ότι έχει συνθέσει, γράψει και ενορχηστρώσει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σύνολο της δισκογραφίας της. Σημείωσε πως 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη συναυλία στο ΟΑΚΑ ήταν δικές του δημιουργίες. Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι σήμερα υπήρχε πλήρης συνεννόηση και ενότητα στις κοινές τους καλλιτεχνικές επιλογές, ωστόσο πλέον «όλα αυτά, δυστυχώς, φαίνονται να έχουν αλλάξει».

Ο συνθέτης εξέπφρασε τη διαφωνία του τόσο με την καλλιτεχνική κατεύθυνση όσο και με τη δημόσια παρουσία της Άννας Βίσση. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας, που δεν με βρίσκει σύμφωνο». Ο κ. Καρβέλας υποστήριξε ότι υπάρχει πλέον «σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων», προσθέτοντας πως στις ως τώρα συναυλίες τους στο επίκεντρο ήταν η δύναμη των τραγουδιών, η ερμηνεία της Άννας και η αλληλεπίδραση του κοινού με τη μουσική τους, ενώ το μέγεθος και ο εντυπωσιασμός δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός.

Ο προβληματισμός για το ΟΑΚΑ και τις τιμές των εισιτηρίων

Ο Νίκος Καρβέλας ανέφερε ότι προβληματίστηκε ιδιαίτερα όταν η Άννα Βίσση τον ενημέρωσε για τη συναυλία που ήθελε να κάνει στο ΟΑΚΑ. Πίστευε ότι το κοινό τους δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε έναν τόσο τεράστιο χώρο. Ειδικότερα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες έφταναν μέχρι και τα 400 ευρώ.

Ο συνθέτης δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία, αλλά ο ίδιος αντιλαμβάνεται την τέχνη του ως μια τέχνη λαϊκή και προσιτή. Για τον ίδιο, το κοινό πρέπει να ευχαριστιέται την αμεσότητα και να διασκεδάζει μαζί και δίπλα με τους καλλιτέχνες.

Οικονομικές διαφορές με την εταιρεία παραγωγής

Στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας τοποθετήθηκε και για τις οικονομικές διαφορές με την εταιρεία παραγωγής. Υποστήριξε ότι στις προηγούμενες συναυλίες του με την Άννα Βίσση, συμπεριλαμβανομένης αυτής στο Καλλιμάρμαρο, λάμβανε αμοιβή ανεξάρτητα από τα δικαιώματα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης που τον εκπροσωπεί ως συνθέτη και στιχουργό.

Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, και αφού η Άννα Βίσση του είπε απρόσμενα να μην συμμετάσχει στις μουσικές πρόβες, ενημερώθηκε ότι δεν θα λάμβανε καμία αμοιβή από τη συναυλία. Η αιτιολογία που του δόθηκε ήταν ότι η παραγωγή ήταν πολύ ακριβή. Ο κ. Καρβέλας δήλωσε: «Πρώτη φορά σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον χώρο, ακούω παραγωγό να δηλώνει τελεσιγραφικά στον δημιουργό ότι δεν θα πληρωθεί επειδή το κόστος του παραγωγού είναι μεγάλο».

Ο συνθέτης αδυνατεί να κατανοήσει γιατί η ενοικίαση εξοπλισμού και χώρου, καθώς και η πληρωμή μουσικών, συντελεστών και τεχνικού προσωπικού, συνιστά κόστος, ενώ η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τα 50 τραγουδιών της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος. Σχετικά με τις οικονομικές πτυχές, αναφέρθηκε επίσης πως ο δικηγόρος της Άννας Βίσση δήλωσε ότι ο Νίκος Καρβέλας πήρε 300.000 ευρώ πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Το περιστατικό με τις θέσεις στο ΟΑΚΑ

Ο Νίκος Καρβέλας εξήγησε αναλυτικά την απόφασή του να μην παραστεί στη συναυλία. Ανέφερε ότι γρήγορα κατάλαβε πως το οικονομικό θέμα ήταν απλώς η πρώτη πράξη μιας γενικότερης προσβλητικής συμπεριφοράς εναντίον του. Παρόλα αυτά, πείστηκε από το περιβάλλον του να πάει στη συναυλία για να τιμήσει το κοινό, παρά το αρνητικό κλίμα που ήδη υπήρχε με την εταιρεία παραγωγής.

Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβε ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής. Του μεταφέρθηκε ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσει δίπλα τους, ούτε ο ίδιος ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοί του. Είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων τους και τα είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια, σε νέες θέσεις, οι οποίες ήταν απομακρυσμένες και υποδεέστερες από τις αρχικές.

Στην επικοινωνία αυτή, ο κ. Καρβέλας απάντησε ότι η ενέργειά τους ήταν απόλυτα προσβλητική για εκείνον και ότι θα ερχόταν στη συναυλία, και θα καθόταν, και ο ίδιος και οι προσκεκλημένοί του, στις αρχικές τους θέσεις. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει δεκτό. Όταν ρώτησε επί λέξει «Και τι θα κάνετε; Θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου;», η απάντηση ήταν ότι, πράγματι, αυτό θα καλούνταν να κάνουν. Επιπλέον, του αναφέρθηκε ότι στην περίπτωση αυτή, θα έπαυε οποιαδήποτε συζήτηση επί του οικονομικού.

«Συντριβή» και η στάση της Άννας Βίσση

Ο Νίκος Καρβέλας περιέγραψε το περιστατικό ως «τελειωτικό χτύπημα» σε προσωπικό επίπεδο. Το αίσθημα της συντριβής τον κατέκλυσε όταν ζήτησε να μάθει αν η Άννα Βίσση γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Του μεταφέρθηκε από την Νίκη Βίσση ότι ναι, η Άννα ήταν ενήμερη.

«Μια λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα: Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συναίνεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου», δήλωσε ο Νίκος Καρβέλας, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη στάση της τραγουδίστριας.

Ο συνθέτης τόνισε επίσης ότι βιοπορίζεται από τη δουλειά του, η οποία είναι να γράφει τραγούδια. Υποστήριξε ότι ο δημιουργός θα πρέπει να αμείβεται για τη δουλειά του, όπως πρέπει να αμείβεται οποιοσδήποτε άνθρωπος εργάζεται.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit