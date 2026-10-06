Ο Τάσος Νούσιας μίλησε για τις γυναίκες, τον στίβο και τον ρόλο του στο «Ντέρτι»

Ο Τάσος Νούσιας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό» της Τρίτης (6/10), όπου συνομίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για τη συμμετοχή του στη σειρά «Ντέρτι». Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στα παιδικά του χρόνια στην Ήπειρο, την πρώιμη ενασχόλησή του με τον στίβο, καθώς και στη σχέση του με τη σύντροφό του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των γυναικών στη ζωή του και στην οικογένειά του.

Η μητριαρχία στην οικογένεια και η αντίληψη για τις γυναίκες

Ο Τάσος Νούσιας μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην οικογένειά του και τη γενικότερη αντίληψή του για τη σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως δήλωσε, κατάγεται από το Ροδοτόπι Ιωαννίνων, μια περιοχή που βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πόλη, σχεδόν προάστιο.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι τα θεμέλια της οικογένειάς του ήταν μητριαρχικά, με τη γυναίκα να κάνει πάντα το κουμάντο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θεωρεί πως η χώρα συνολικά έχει τη γυναίκα ως άξονα, χαρακτηρίζοντάς την ως το «αφεντικό του σπιτιού».

Η σχέση με τη σύντροφό του και η συνεννόηση

Αναφερόμενος στη σχέση του με τη σύντροφό του, ο Τάσος Νούσιας μίλησε με ειλικρίνεια για τη δυναμική που υπάρχει. «Ακόμα και αν νομίζουμε ότι παίρνουμε αποφάσεις, οι γυναίκες κάνουν πάντα το κουμάντο», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι σε αυτή την ηλικία, οι άνθρωποι καταφέρνουν να βρουν ένα σημείο συνεννόησης και συνευθύνης για τα πράγματα. Τόνισε επίσης τη σημασία του να δίνει ο ένας χώρο στον άλλον, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν μαζί στη ζωή.

Η πορεία στον στίβο και ο τραυματισμός

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα νεανικά του χρόνια, όταν ασχολούνταν ενεργά με τον στίβο. Αποκάλυψε ότι η αθλητική του καριέρα έφτασε στο τέλος της σε ηλικία 17-18 ετών, λίγο πριν ολοκληρώσει το λύκειο.

Ο τραυματισμός του στον άνω πόλο της επιγονατίδας συνέβη σε μια περίοδο που βρισκόταν στο απόλυτο ανέβασμα της απόδοσής του. Ο ίδιος εξέφρασε τη στενοχώρια του, καθώς εκείνη ήταν η χρονιά των Πανευρωπαϊκών αγώνων και οι χρόνοι του τον τοποθετούσαν μέσα στην τριάδα του κλιμακίου της Εθνικής ομάδας.

Η ανατροπή ως σημείο καμπής

Παρά τη δυσκολία του τραυματισμού, ο Τάσος Νούσιας βλέπει αυτό το γεγονός ως ένα κομβικό σημείο στη ζωή του. Όπως εξήγησε, τέτοιες ανατροπές συχνά οδηγούν τους ανθρώπους σε διαφορετικούς δρόμους.

«Την ώρα που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, είτε ο τραυματισμός είτε κάτι άλλο, κάπου αλλού σε στρέφει η ζωή. Και εμένα με έστρεψε εδώ που είμαι τώρα», δήλωσε, υπονοώντας την πορεία του στην υποκριτική.

Ο ρόλος του Αβραμίδη στη σειρά «Ντέρτι»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του Αβραμίδη στη σειρά «Ντέρτι», της οποίας ένα νέο επεισόδιο προβάλλεται στον ΑΝΤ1. Εξήγησε ότι το παρελθόν του ήρωα και οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από: Reader