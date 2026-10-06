Η Ζενεβιέβ Μαζαρί παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή του GNTM. Επιπλέον, μίλησε για τον νέο κύκλο του dating show «First Dates», δίνοντας λεπτομέρειες για την πορεία του και την ανταπόκριση του κοινού. Η ίδια εξέφρασε επίσης τη στάση της απέναντι στα σχόλια που δέχεται.

Η προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί τοποθετήθηκε σχετικά με την είσοδο της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή του GNTM, για την οποία έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες. Η ίδια περιέγραψε την ενσωμάτωση της Μπέττυς Μαγγίρα στην ομάδα ως απόλυτα φυσική και αρμονική.

Συγκεκριμένα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί δήλωσε ότι «η Μπέττυ ήταν σαν να είναι από πάντα στην παρέα μας». Υπογράμμισε δε, ότι κανένα μέλος της επιτροπής δεν ένιωσε «περίεργα με την έλευση της Μπέττυς». Επιπλέον, εξέφρασε την άποψη ότι η Μπέττυ Μαγγίρα έχει διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τα σχόλια που έχουν γίνει, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «σε όλα τα σχόλια η Μπέττυ έχει απαντήσει πανέμορφα».

Η στάση της Ζενεβιέβ στα σχόλια

Πέρα από τις δηλώσεις για το GNTM, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε και στα σχόλια που η ίδια δέχεται κατά καιρούς. Ξεκαθάρισε ποια είναι τα πρόσωπα των οποίων η γνώμη έχει βαρύτητα για εκείνη, θέτοντας σαφή όρια ως προς το τι την επηρεάζει και τι όχι.

Όπως δήλωσε η ίδια, «με ενδιαφέρει η άποψη πρώτα απ’ όλους του άντρα μου και μετά του αφεντικού μου». Τόνισε μάλιστα ότι, εφόσον αυτοί οι δύο είναι ικανοποιημένοι, τότε η ίδια είναι «οκ» και δεν την ενδιαφέρει καμία άλλη γνώμη. Με αυτόν τον τρόπο, η Ζενεβιέβ Μαζαρί έδωσε να καταλάβει ότι παραμένει ανεπηρέαστη από εξωτερικά σχόλια, εστιάζοντας στις προσωπικές και επαγγελματικές της προτεραιότητες.

Ο νέος κύκλος του «First Dates»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε επίσης για τον νέο κύκλο του «First Dates», του dating show που παρουσιάζει. Αποκάλυψε εντυπωσιακά στοιχεία σχετικά με την απήχηση της εκπομπής και τον αριθμό των ραντεβού που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, «πάνω από 200 ραντεβού έχουν γίνει στο “First Dates”». Η ίδια ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τώρα καινούριο κύκλο, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη επιτυχία και τη ζήτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η παρουσιάστρια εξέφρασε την πεποίθησή της ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από έρωτα, ειδικά στην εποχή μας.

Οι δυσκολίες στην αναζήτηση έρωτα

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι το «First Dates» είναι τόσο απαραίτητο σήμερα. Επισήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην αναζήτηση συντρόφου στην καθημερινότητά τους, καθώς και τις παγίδες των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.

«Τα ραντεβού εκεί έξω έχουν δυσκολέψει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι υπάρχει «πολύ ψέμα στα social media» και πως «στα sites είναι όλο μούφα», χρησιμοποιώντας την έκφραση «φίδια, φίδια παντού» για να περιγράψει την κατάσταση. Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν πιο αυθεντικό τρόπο γνωριμιών, τον οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει το «First Dates».

Επιτυχίες και στόχοι του «First Dates»

Τέλος, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για τα θετικά αποτελέσματα που έχει φέρει το «First Dates» μέχρι στιγμής. Υπογράμμισε ότι η εκπομπή έχει καταφέρει να δημιουργήσει πραγματικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, με ορισμένες από αυτές να έχουν προχωρήσει σε ένα πιο σοβαρό επίπεδο.

«Έχουμε πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία αυτή τη στιγμή συζούν, έχουν κάνει σχέσεις», αποκάλυψε η παρουσιάστρια. Παρόλο που έχουν δημιουργηθεί πολλές σχέσεις και συγκατοικήσεις, η ίδια σημείωσε με χιούμορ ότι «ο γάμος μάς έχει μείνει», υπονοώντας τον επόμενο μεγάλο στόχο για τα ζευγάρια που γνωρίζονται μέσω της εκπομπής.

Με πληροφορίες από: Reader