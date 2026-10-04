Φλώρος και Μαλλιαρός μαζί στην Κρήτη: «Ακόμα παλεύω, έχουμε πολύ δρόμο»

Ο πρώην παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Κρήτη προκειμένου να συναντήσει τον καλό του φίλο, Μάνο Μαλλιαρό. Οι δύο άνδρες, των οποίων η φιλία δέθηκε μετά από ένα σοβαρό ατύχημα του Φλώρου στη θάλασσα, όπου βρίσκονταν μαζί, μίλησαν στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» του Open, συνδεόμενοι ζωντανά από το νησί.

Ο αγώνας του Σταύρου Φλώρου και η στήριξη του κόσμου

Ο Σταύρος Φλώρος αναφέρθηκε στην τεράστια αγάπη και συμπαράσταση που λαμβάνει από τον κόσμο. «Η αγάπη του κόσμου είναι πάρα πολλή, πάρα πολλή πραγματικά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως «ακόμα παλεύω» και ότι «έχουμε πολύ δρόμο», ενώ έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την κατάσταση που έχει προκύψει.

Ο ίδιος περιέγραψε την καθημερινότητά του, αναφέροντας πως φοράει ακόμα μπότα για το μόσχευμα και πως δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς πατερίτσες ή τη βοήθεια κάποιου. Παρά τις δυσκολίες, τόνισε την προσπάθειά του να βρεθεί κοντά στον Μάνο, δηλώνοντας: «Έχουμε Γολγοθά ακόμα. Έχουμε όμως και πολλή δύναμη ακόμα». Εξήγησε επίσης ότι δεν προσπάθησε να δείξει κάτι στον κόσμο, αλλά κυρίως στους δικούς του ανθρώπους, ώστε να τους δώσει δύναμη και να μην τους δείξει ότι τον έχει καταβάλει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λαμβάνει πολλά μηνύματα που του λένε «Σταύρο μας δίνεις δύναμη» και «Σταύρο από σένα αντλούμε κουράγιο».

Η νέα επαγγελματική πορεία του Μάνου Μαλλιαρού

Ο Μάνος Μαλλιαρός, από την πλευρά του, μίλησε για τις αλλαγές στην επαγγελματική του ζωή μετά το ατύχημα του Σταύρου. Όπως εξήγησε, το επάγγελμά του είναι γυμναστής και προπονητής κολύμβησης, ωστόσο δεν έχει εργαστεί από τότε που επέστρεψε. «Ούτε σαν προπονητής ούτε σαν εκπαιδευτής κολύμβησης για πολλούς λόγους», ανέφερε.

Ο ένας λόγος ήταν ότι για καιρό δεν ήθελε να έρχεται σε επαφή με το νερό και να κάνει μάθημα, καθώς δεν ένιωθε άνετα. Αυτή η κατάσταση, όπως είπε, πιστεύει ότι θα συνεχιστεί, καθώς δεν έχει πλέον σκοπό να εργάζεται σε πισίνα. Αντίθετα, ανοίγει το δικό του γυμναστήριο μαζί με την κοπέλα του και θα συνεχίσει να γυμνάζει ως προπονητής σκέτο, μετά το σοκ που βίωσε μέσα στη θάλασσα.

Η στενή φιλία και η κουμπαριά

Ο Μάνος Μαλλιαρός υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης για τον Σταύρο. «Ο Σταύρος είναι πολύ τυχερός όμως, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια και φίλους καλούς που τον στηρίζουν», δήλωσε. Η στενή σχέση των δύο φίλων πρόκειται να επισφραγιστεί και με κουμπαριά.

Ο Μάνος αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Σταύρο να βαφτίσει το παιδί τους όταν εκείνος επέστρεψε από την Αμερική. «Όταν βρεθήκαμε του λέω «Σταύρο μου, θέλω όταν με το καλό να βαφτίσεις το παιδάκι μας»», είπε χαρακτηριστικά. Ο Σταύρος δέχτηκε την πρόταση, με τον Μάνο να προσθέτει: «Εκτός από αδέρφια θα είμαστε σύντεκνοι».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr