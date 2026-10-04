Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποκάλυψε πρόσφατα τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου, γνωστοποιώντας ότι δεν είναι πλέον μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά διατηρούν πολύ καλή σχέση. Ο ηθοποιός βρέθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, όπου μίλησε για τις αλλαγές στην προσωπική του ζωή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του, στη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια για το «Ριφιφί», καθώς και στην ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ας χαθείς».

Ο χωρισμός από τη Λίνα Πρίντζου και η σχέση τους σήμερα

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος γνωστοποίησε ότι έχει χωρίσει από τη Λίνα Πρίντζου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, «με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα». Ωστόσο, τόνισε ότι παρά τον χωρισμό, οι δύο τους διατηρούν πολύ καλή σχέση.

Ο ηθοποιός εξήγησε τη στάση του απέναντι στον χωρισμό, δηλώνοντας πως δεν τον θεωρεί αποτυχία. Συγκεκριμένα, είπε: «Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει για τον άνθρωπο με τον οποίο ήσουν μαζί. Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπά τον άλλον ακόμα και είναι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί».

Η απώλεια του πατέρα του και οι «κοσμογονικές αλλαγές»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος συνέδεσε τον χωρισμό του με μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που βιώνει στην προσωπική του ζωή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «ζω κοσμογονικές αλλαγές έτσι κι αλλιώς». Σε αυτές τις αλλαγές περιλαμβάνεται και η απώλεια του πατέρα του, ένα γεγονός που, όπως ανέφερε, «δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει, έγινε ξαφνικά».

Η συνεργασία στο «Ριφιφί» και ο Σωτήρης Τσαφούλιας

Ο ηθοποιός μίλησε εκτενώς για τη συμμετοχή του στη σειρά «Ριφιφί» και τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια. Αποκάλυψε ότι υπήρχε εδώ και καιρό αμοιβαία επιθυμία να δουλέψουν μαζί. «Πάντοτε λέγαμε, έτσι κι αλλιώς, όπου και αν βρισκόμασταν, ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε», σημείωσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας του τηλεφώνησε και του πρότεινε δύο ρόλους, ο ηθοποιός επέλεξε αμέσως αυτόν που επιθυμούσε.

Σχετικά με το κλίμα των γυρισμάτων, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος περιέγραψε μια «φανταστική παρέα». Είχε συνεργαστεί ξανά με αρκετούς από τους συντελεστές στο θέατρο, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία μιας οικείας ατμόσφαιρας. «Ήμασταν μια φανταστική παρέα, χωρίς να το παλέψουμε καθόλου. Ήταν σαν να είχαμε μαζευτεί κάποια στιγμή στο παρελθόν μαζί. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι στα γυρίσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο σενάριο του «Ριφιφί», χαρακτηρίζοντάς το «υπέροχο» και τονίζοντας ότι «περιέχει πολλή αλήθεια, πολλή πίκρα της ζωής μας, που δεν είχαμε ξαναδεί να συμβαίνει στην τηλεόραση». Πρόσθεσε ότι η σειρά αποτελεί μυθοπλασία που βασίζεται σε πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις, κάτι που την έκανε να αγγίξει πολλούς θεατές. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σχολίασε πως «πολύ “γαμώτο” έχουμε μαζέψει σε αυτή τη ρημαδοχώρα που λατρεύουμε. Κάποια στιγμή θα έρθει μια έκρηξη… και ήρθε μέσα από τη μυθοπλασία», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το πώς «όταν μαζεύονται δυνάμες μπορούν να κατακτήσουν το σύμπαν».

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ας χαθείς»

Μια άλλη αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου αφορούσε την ιστορία του τραγουδιού «Ας χαθείς». Ο ηθοποιός γνωστοποίησε ότι είχε γράψει ο ίδιος τους στίχους του τραγουδιού, αλλά αρχικά ντρεπόταν να βάλει το όνομά του ως στιχουργός. Το τραγούδι έμεινε στην άκρη για χρόνια, χωρίς να δισκογραφηθεί.

Τελικά, το τραγούδι βρέθηκε και δισκογραφήθηκε, με την ένδειξη «άδηλος» στη θέση του στιχουργού. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δήλωσε ότι ήταν «τόσο χαρούμενος ότι ένας στίχος μου έγινε τόσο μαγική μπαλάντα, που ήμουν ευτυχισμένος». Η αποκάλυψη της ταυτότητάς του ως στιχουργού έγινε τυχαία, όταν βρισκόταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ανέφερε ότι εκείνος το είχε γράψει, προκαλώντας την έκπληξη των συνομιλητών του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki