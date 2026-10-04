Ο Μάνος Νιφλής μίλησε για τηλεοπτικές συνεργασίες και την υπόθεση Μαζωνάκη

Ο δημοσιογράφος Μάνος Νιφλής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην τηλεοπτική του πορεία. Στη συζήτηση τέθηκαν θέματα που αφορούν τη σημασία της χημείας στις συνεργασίες, καθώς και η άποψή του για το αν το όνομα μιας εκπομπής καθορίζει την επιτυχία της. Επίσης, ο κ. Νιφλής σχολίασε την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία έχει απασχολήσει έντονα το τηλεοπτικό τοπίο.

Η χημεία στις τηλεοπτικές συνεργασίες

Ο Μάνος Νιφλής ξεκίνησε την τοποθέτησή του τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της χημείας μεταξύ δύο ατόμων που καλούνται να συνυπάρξουν τηλεοπτικά. Εξήγησε ότι η αναζήτηση του κατάλληλου παρτενέρ δεν είναι πάντα μια εύκολη διαδικασία, καθώς απαιτείται αρμονία και καλή επικοινωνία.

Στην περίπτωση της συνεργασίας του με την Ελισάβετ Μουτάφη, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι η επικοινωνία μεταξύ τους λειτούργησε χωρίς ανταγωνισμούς ή δεύτερες σκέψεις. Παράλληλα, θυμήθηκε και τη συνεργασία του με τον Γιάννη Κολοκυθά, επισημαίνοντας ότι «κολλήσαμε, γιατί δεν υπήρξε η αγωνία ποιος θα πει πρώτος καλημέρα, βλακώδη πράγματα, ποιος θα μιλήσει πρώτος, δεύτερος. Είναι αστείο».

Η σημασία του ονόματος μιας εκπομπής

Με αφορμή τη συζήτηση για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Μάνος Νιφλής κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο η ταυτότητα και η επιτυχία μιας εκπομπής καθορίζονται από το όνομά της ή από τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά από τις κάμερες. Ο ίδιος εξέφρασε με σαφήνεια την άποψή του σχετικά με τη σημασία του τίτλου.

«Αλήθεια τώρα, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι το πρόβλημα μιας εκπομπής είναι το όνομα; Δεν θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νιφλής, υπογραμμίζοντας ότι το όνομα δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την πορεία μιας τηλεοπτικής παραγωγής.

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο δημοσιογράφος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και έχει απασχολήσει συνολικά το τηλεοπτικό τοπίο. Ο κ. Νιφλής σημείωσε ότι ο θάνατος αυτού του ανθρώπου απασχολεί όλο το τηλεοπτικό τοπίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη υπόθεση «άνοιξε έναν δρόμο να δούμε μια παθογένεια κατάματα». Το στοίχημα, όπως επισήμανε, είναι αν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την παθογένεια. Ο Μάνος Νιφλής παρομοίασε την κατάσταση με όσα συνέβαιναν τη δεκαετία του ’90 με τους πλαστικούς στην Ελλάδα, όπου, όπως είπε, «είχε αλμπάνηδες που πετσόκοβαν τον κόσμο».

Άλλα τηλεοπτικά θέματα

Πέρα από τις δηλώσεις του Μάνου Νιφλή, η επικαιρότητα περιλαμβάνει και άλλα τηλεοπτικά θέματα. Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα το ντοκιμαντέρ του Amazon με τίτλο «The Fitbit Killer», το οποίο αφορά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς. Στο ντοκιμαντέρ αυτό συμμετέχει και ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Επιπλέον, το αφιέρωμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «The Voice» για τον Γιώργο Μαζωνάκη σημείωσε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Συγκεκριμένα, η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 40,7%, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον του κοινού για το συγκεκριμένο θέμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki