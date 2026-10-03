Ο Ρομέν Γαβράς στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Θυσία»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς βρίσκεται στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, με τίτλο «Θυσία». Η άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης. Στο πλευρό του σκηνοθέτη βρίσκονται η σύντροφός του, το διάσημο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, καθώς και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ. Η πρεμιέρα του έργου πραγματοποιείται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, παρέθεσε γεύμα προς τιμήν τους.

Η παρουσία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα

Ο Ρομέν Γαβράς, ένας σκηνοθέτης με αναγνωρισμένο έργο, επέλεξε την Αθήνα για την επίσημη πρεμιέρα της τελευταίας του κινηματογραφικής δημιουργίας, της ταινίας «Θυσία». Η επίσκεψή του στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον πολιτιστικό χώρο της χώρας, καθώς δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει πρώτο το νέο του έργο.

Τον σκηνοθέτη συνοδεύει η σύντροφός του, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ένα παγκοσμίου φήμης μοντέλο που έχει απασχολήσει συχνά τα φώτα της δημοσιότητας. Η παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην κινηματογραφική εκδήλωση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και πέρα από τους κύκλους του σινεμά.

Μαζί με το ζεύγος Γαβρά – Ραταϊκόφσκι βρίσκεται και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο καταξιωμένος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ. Η συμμετοχή του Κασέλ στην ταινία και η παρουσία του στην πρεμιέρα της Αθήνας αναδεικνύουν το διεθνές κύρος της παραγωγής και του σκηνοθέτη.

Η πρεμιέρα της ταινίας «Θυσία»

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Θυσία» του Ρομέν Γαβρά φιλοξενείται σε έναν από τους πλέον σύγχρονους και αναγνωρισμένους πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου υπογραμμίζει την καλλιτεχνική αξία και την ποιότητα της παραγωγής.

Το έργο, που φέρει την υπογραφή του γνωστού σκηνοθέτη, αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου, τόσο από τον καλλιτεχνικό χώρο όσο και από το ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για τον ποιοτικό κινηματογράφο. Η προβολή της ταινίας αποτελεί το επίκεντρο της επίσκεψης του σκηνοθέτη και των συνεργατών του.

Ο Βενσάν Κασέλ, ως κεντρικό πρόσωπο της ταινίας, θα δώσει το παρών στην πρεμιέρα, προσφέροντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να τον συναντήσουν από κοντά. Η παρουσία του διάσημου ηθοποιού ενισχύει το ενδιαφέρον για την πρώτη προβολή του έργου στην Ελλάδα.

Το επίσημο γεύμα στον Λυκαβηττό

Πριν από την πρεμιέρα, το μεσημέρι του Σαββάτου, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν του Ρομέν Γαβρά και των συνοδών του. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα σε ένα εστιατόριο με θέα στον Λυκαβηττό, προσφέροντας ένα ιδανικό περιβάλλον για την υποδοχή των διεθνών προσωπικοτήτων.

Στο γεύμα παρευρέθηκαν ο σκηνοθέτης, η σύντροφός του Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής Βενσάν Κασέλ, απολαμβάνοντας την ελληνική φιλοξενία. Η υπουργός Τουρισμού είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καλεσμένους της, σε ένα πλαίσιο που συνδυάζει τον πολιτισμό με την προβολή της χώρας.

Η Ιωάννα Παναγιωτίδου, η υπεύθυνη διανομής της ταινίας, ήταν επίσης παρούσα στο γεύμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την επιτυχημένη προβολή του έργου στην Ελλάδα. Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα δείγμα της επίσημης υποδοχής που επιφυλάχθηκε στην κινηματογραφική ομάδα.

Οι βασικοί συντελεστές και η ελληνική εκπροσώπηση

Η κινηματογραφική ομάδα που επισκέφθηκε την Αθήνα αποτελείται από σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου. Ο Ρομέν Γαβράς, ως σκηνοθέτης, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ως διάσημο μοντέλο και σύντροφος του σκηνοθέτη, και ο Βενσάν Κασέλ, ως ο πρωταγωνιστής της ταινίας, συνθέτουν ένα λαμπερό σύνολο.

Την ελληνική εκπροσώπηση στο επίσημο γεύμα ανέλαβε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία υποδέχθηκε τους καλεσμένους σε ένα εστιατόριο στον Λυκαβηττό. Η συνάντηση αυτή αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται σε τέτοιου είδους πολιτιστικές επισκέψεις.

Η Ιωάννα Παναγιωτίδου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διανομή της ταινίας «Θυσία» στην Ελλάδα, ήταν επίσης παρούσα τόσο στο γεύμα όσο και στις εκδηλώσεις της πρεμιέρας. Ο ρόλος της είναι καθοριστικός για την προβολή του έργου στο ελληνικό κοινό και την επιτυχία του στην εγχώρια αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki