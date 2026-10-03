Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για την απόφασή του να συμμετάσχει στον φετινό κύκλο του «The Voice», μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», όπου εξομολογήθηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για τη συνέχιση του μουσικού σόου χωρίς τον συνάδελφό του. Η αρχή του νέου κύκλου χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «μουδιασμένη», καθώς η απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Η μουδιασμένη αρχή στο «The Voice»

Ο Χρήστος Μάστορας περιέγραψε τον φετινό κύκλο του «The Voice» ως «έναν διαφορετικό κύκλο» και «μια μουδιασμένη αρχή», υπογραμμίζοντας την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη. «Μας λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα και την επίδραση του γεγονότος στην ομάδα.

Ο τραγουδιστής ανέφερε πως δεν έχουν προλάβει να πενθήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη «όπως του πρέπει και όπως θέλουμε εμείς», με αποτέλεσμα να αισθάνονται «λίγο συναισθηματικά μετέωροι». Η κατάσταση αυτή επηρέασε την αρχική του σκέψη για τη συμμετοχή του στο μουσικό σόου.

Η δυσκολία της απόφασης

Ο Χρήστος Μάστορας εξομολογήθηκε ότι ήταν «γενικά πολύ μαγκωμένος στο να συμμετέχω φέτος μετά από αυτό που έγινε». Η δυσκολία αυτή δεν αφορούσε το ποιος θα καθόταν δίπλα του στην καρέκλα των κριτών, αλλά την ίδια την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη από το σόου και την ομάδα.

Η πρώτη του σκέψη ήταν «πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε οι τρεις μας χωρίς τον Γιώργο δίπλα». Περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως τον άνθρωπο που «θα έλεγε το αστείο του το αφιλτράριστο, θα παραβίαζε τους κανόνες», χαρακτηρίζοντάς τον «ένα αυτόφωτο ας πούμε αστέρι». Ο Μάστορας σχολίασε επίσης τη λέξη «ήταν», λέγοντας «πόσο κακή λέξη είναι το ήταν».

Η τελευταία συνάντηση στα Πετράλωνα

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε και λεπτομέρειες από την τελευταία του συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία έλαβε χώρα ενάμιση περίπου μήνα πριν από τον θάνατό του. «Τελευταία φορά βγήκαμε στα Πετράλωνα για φαγητό», ανέφερε ο Χρήστος Μάστορας, περιγράφοντας τις στιγμές που πέρασαν μαζί.

Η βραδιά εκείνη ήταν «μαγική», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι «τόσο χαρούμενος, τόσο ευδιάθετος». Ο Χρήστος Μάστορας έμαθε για την απώλεια του συναδέλφου του «μετά από ενάμιση μήνα» από εκείνη τη συνάντηση, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, γεγονός που τον συγκλόνισε.

Οι αναμνήσεις και η ιδιαίτερη σχέση τους

Από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Χρήστος Μάστορας θυμάται ότι «σε διάβαζε», τονίζοντας πως «δεν μπορούσες να του πεις ψέματα». Ο ίδιος πάντα εξέφραζε τις ανασφάλειές του στον Μαζωνάκη, βρίσκοντας σε εκείνον έναν ακροατή.

Η απάντηση του Μαζωνάκη ήταν συχνά «Σκάσε ρε, μην παραπονιέσαι», κάτι που ο Μάστορας θεωρούσε ως «το κομπλιμέντο του ήταν να με συνεφέρει», δείχνοντας τη μοναδική και ειλικρινή δυναμική της σχέσης τους.

Ο τρόπος του πένθους και οι κρίσεις

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο κρίνεται το πένθος από τους άλλους. «Είναι πραγματικά πολύ περίεργο το πώς κρίνεται ένας άνθρωπος για τον τρόπο που επιλέγει η ψυχή του να πενθήσει», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την προσωπική φύση της θλίψης.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής, όταν πρωτάκουσε την είδηση, «με έπιασαν τα κλάματα». Διευκρίνισε ωστόσο ότι το γεγονός αυτό δεν σημαίνει πως ήταν «πιο κοντά απ’ ότι ήταν ο κολλητός του φίλος, η κολλητή του φίλη», αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και την υποκειμενικότητα του πένθους.

Με πληροφορίες από: Reader