«Κάμπινγκ»: Νέες εξελίξεις με τον Ιορδάνη, τη Μαριάννα και την εξαφάνιση του Πάρη

Άκρως ξεκαρδιστικές και ανατρεπτικές εξελίξεις αναμένονται στα επόμενα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ». Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τη Δευτέρα 05, την Τρίτη 06 και την Πέμπτη 08 Οκτωβρίου στις 21:00 τις νέες περιπέτειες των πρωταγωνιστών, καθώς τα ίχνη γύρω από την εξαφάνιση του Πάρη περιπλέκονται. Ένα κρίσιμο στοιχείο αλλάζει χέρια την τελευταία στιγμή, ενώ ο σάκος με τα χρήματα μετακινείται συνεχώς, προκαλώντας επικίνδυνες αντιδράσεις.

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον Ιορδάνη

Ο κλοιός της αστυνομικής έρευνας στενεύει γύρω από τον Ιορδάνη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από πιέσεις. Συγκεκριμένα, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις υποψίες της αστυνόμου, την οργή της Μαριάννας, αλλά και την απειλητική παρουσία ενός άγνωστου άντρα που τον παρακολουθεί.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν ο Ιορδάνης πρέπει να βρει άμεσα μια λύση για να μην καρφωθεί, καθώς ο Τάσος και ο Κοσμάς οδηγούν άθελά τους την αστυνόμο στα ίχνη του.

Το 7ο επεισόδιο: Το παπούτσι και η άφιξη της Βιβής

Στο 7ο επεισόδιο, ο Κοσμάς περιμένει την αστυνόμο για να της παραδώσει ένα παπούτσι που βρήκε. Ωστόσο, ο Ιορδάνης το βουτάει μέσα από το σπίτι του Κοσμά και το εξαφανίζει, περιπλέκοντας την υπόθεση. Παράλληλα, ο Τάσος και η Στέλλα κάνουν πρόταση συνεργασίας, αλλά εισπράττουν «πόρτα», με τον Τάσο να μην αντιδρά ψύχραιμα.

Την ίδια στιγμή, ο Λουκάς σηκώνει μπαϊράκι, προκαλώντας την ανησυχία της Γιώτας, παρά τις νουθεσίες του Σοφοκλή να τον αφήσει λίγο λάσκα. Εν μέσω όλων αυτών, ο Ιορδάνης και η Μαριάννα έρχονται πιο κοντά. Η πρώην σύζυγος του Ιορδάνη, Βιβή, καταφθάνει στο κάμπινγκ, αλλά αποχωρεί παίρνοντας μαζί της τα παιδιά, καθώς και τον σάκο με τα λεφτά.

Το 8ο επεισόδιο: Τα χρήματα και οι άγριες διαθέσεις του Βλάση

Στο 8ο επεισόδιο, η Εύα και ο Πέτρος καταφέρνουν να επιστρέψουν τα χρήματα στον πατέρα τους, τον Βλάση. Ωστόσο, ο Βλάσης δεν αντιμετωπίζει καθόλου ψύχραιμα την προηγούμενη εξαφάνιση του σάκου, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια και η Βιβή να βρεθούν παγιδευμένοι στις άγριες διαθέσεις του.

Εν τω μεταξύ, η Γιώτα επιμένει να μάθει πληροφορίες για την εξαφάνιση του Πάρη από τον Σοφοκλή, ο οποίος δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα πρόθυμος να τις μοιραστεί. Παράλληλα, η Ιωάννα παίρνει κατάθεση από τη Μαριάννα, η οποία θυμώνει με τον Ιορδάνη όταν μαθαίνει ότι ο Πάρης ήταν συνάδελφός του.

Το 9ο επεισόδιο: Η σύγκρουση και η δράση του Σοφοκλή

Στο 9ο επεισόδιο, ο Ιορδάνης ζητά τα ρέστα από τον Βλάση, αλλά η συνάντηση δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Ο Σοφοκλής αναλαμβάνει δράση, με αποτέλεσμα ο Βλάσης να βλέπει την τύχη του να αλλάζει προς το χειρότερο. Ταυτόχρονα, η Βιβή ζορίζεται στο κάμπινγκ, νιώθοντας λες και βρίσκεται στη ζούγκλα, δυσκολευόμενη να προσαρμοστεί.

Η Ιωάννα συνεχίζει τις προσπάθειές της να βγάλει άκρη με το παπούτσι του Πάρη, ένα στοιχείο κλειδί για την υπόθεση. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς ο Ιορδάνης βρίσκεται σε δύσκολη θέση και πρέπει να βρει άμεση λύση για να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών του.

Οι πρωταγωνιστές

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη και Αναστασία Στυλιανίδη.

Με πληροφορίες από: Newsit