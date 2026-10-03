Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου το μνημόσυνο για τις σαράντα μέρες από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα. Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου.

Το 40ήμερο μνημόσυνο

Η τελετή του 40ήμερου μνημοσύνου πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, όπου πλήθος κόσμου, που είχε πορευτεί μαζί του, βρέθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς οι παρευρισκόμενοι θυμήθηκαν τον Δημήτρη Κόκοτα και την πορεία του.

Το μνημόσυνο, που έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τους οικείους του, σηματοδοτώντας την παρέλευση σαράντα ημερών από την ημέρα της εκδημίας του. Η παρουσία φίλων και συγγενών υπογράμμισε την αγάπη και τον σεβασμό που έτρεφαν προς το πρόσωπό του.

Η παρουσία των οικείων

Στην τελετή παρευρέθηκαν στενά μέλη της οικογένειάς του, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια. Η χήρα του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, ήταν εκεί, όπως και οι δύο αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα, οι οποίες βίωναν με φανερή συγκίνηση τη στιγμή.

Πέρα από την οικογένεια, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας βρέθηκαν και πολλοί άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί ή είχαν στενή φιλική σχέση με τον τραγουδιστή. Η παρουσία τους ήταν μια έμπρακτη απόδειξη της εκτίμησης και της αγάπης που τον περιέβαλλαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η απώλεια του τραγουδιστή

Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου, βυθίζοντας σε πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του. Η είδηση του θανάτου του είχε προκαλέσει θλίψη, καθώς επρόκειτο για έναν καλλιτέχνη που είχε αφήσει το δικό του στίγμα στο ελληνικό τραγούδι.

Η απώλειά του ήρθε ενάμιση περίπου χρόνο μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει. Ο τραγουδιστής είχε υποστεί έμφραγμα κατά τη διάρκεια των προβών του τηλεοπτικού προγράμματος «J2US», μια περιπέτεια υγείας που τον είχε κρατήσει μακριά από τις δημόσιες εμφανίσεις.

Το χρονικό της τελευταίας περιπέτειας

Η μάχη του Δημήτρη Κόκοτα για τη ζωή ξεκίνησε μετά το έμφραγμα που υπέστη. Η περιπέτεια της υγείας του είχε απασχολήσει το κοινό, με πολλούς να παρακολουθούν με αγωνία την πορεία της κατάστασής του. Η στιγμή του εμφράγματος, κατά τη διάρκεια των προβών του «J2US», αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο.

Παρά τις προσπάθειες και τη φροντίδα που δέχτηκε, ο τραγουδιστής κατέληξε στις 25 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του ένα κενό. Το 40ήμερο μνημόσυνο ήρθε να υπενθυμίσει τη μνήμη του και να δώσει την ευκαιρία στους αγαπημένους του να τον τιμήσουν για άλλη μια φορά στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας.

Με πληροφορίες από: Topontiki