Οι Rolling Stones παρουσίασαν το νέο βίντεο για το «Mr. Charm» με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

Οι Rolling Stones έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Mr. Charm». Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, ο οποίος υποδύεται έναν γοητευτικό ζιγκολό. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Χένρι Σόλφιλντ, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνια. Το «Mr. Charm» αποτελεί μέρος του 25ου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Foreign Tongues».

Ο «Mr. Charm» ζωντανεύει στην οθόνη

Στο νέο μουσικό βίντεο, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ ενσαρκώνει τον κεντρικό χαρακτήρα του «Mr. Charm». Ο διάσημος ηθοποιός φτάνει σε ένα παρακμιακό μοτέλ και εστιατόριο, το οποίο βρίσκεται στην έρημο του Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνια. Η εμφάνισή του και η παρουσία του καταφέρνουν αμέσως να τραβήξουν την προσοχή όλων των θαμώνων του χώρου.

Ο Σκάρσγκαρντ εμφανίζεται φορώντας ένα κίτρινο πουκάμισο με κρόσσια και ένα μαύρο παντελόνι. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, οι κινήσεις του υιοθετούν στοιχεία από το χαρακτηριστικό σκηνικό στιλ που έχει καθιερώσει ο Μικ Τζάγκερ στις εμφανίσεις του. Η επιλογή του ηθοποιού για τον συγκεκριμένο ρόλο κρίνεται ότι ταιριάζει απόλυτα με τον τίτλο του τραγουδιού.

Η μοναδική που αντιστέκεται στη γοητεία

Παρά τη σαγηνευτική παρουσία του Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και την άμεση επίδρασή του στους παρευρισκόμενους, υπάρχει μία γυναίκα που φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστη από τη γοητεία του. Αυτόν τον ρόλο υποδύεται το μοντέλο Σάρα Σαμπάιο.

Η παρουσία της Σάρα Σαμπάιο στο βίντεο προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην αφήγηση του «Mr. Charm», δημιουργώντας μια αντίθεση στην καθολική έλξη που ασκεί ο πρωταγωνιστής. Η σκηνοθεσία του Χένρι Σόλφιλντ αναδεικνύει αυτή τη δυναμική, καθώς ο Σκάρσγκαρντ προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή της.

Το «Foreign Tongues» και τα συνοδευτικά κομμάτια

Το «Mr. Charm» αποτελεί το τρίτο τραγούδι που κυκλοφορεί από το άλμπουμ «Foreign Tongues» των Rolling Stones. Η νέα δισκογραφική δουλειά του θρυλικού συγκροτήματος κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου από την Capitol Records και αποτελεί το 25ο στούντιο άλμπουμ στην ιστορία τους.

Παράλληλα με το «Mr. Charm», κυκλοφόρησε και το μέχρι πρότινος άγνωστο τραγούδι «Bad Luck Hideaway». Πρόκειται για ένα ντουέτο του Μικ Τζάγκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς, το οποίο περιλαμβάνει μέρη με ντραμς από τον αείμνηστο Τσάρλι Γουότς. Τα συγκεκριμένα μέρη είχαν ηχογραφηθεί στα British Grove Studios, με την παραγωγή να έχει αναλάβει ο Άντριου Γουότ.

Γνωστοί ηθοποιοί στα βιντεοκλίπ της νέας εποχής

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ είναι ο πιο πρόσφατος από μια σειρά γνωστών ηθοποιών που έχουν πρωταγωνιστήσει σε βιντεοκλίπ των Rolling Stones, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. Η επιλογή διάσημων προσώπων για τα μουσικά τους βίντεο αποτελεί μέρος της στρατηγικής τους για το «Foreign Tongues».

Προηγουμένως, στο βίντεο του τραγουδιού «Jealous Lover» είχαν εμφανιστεί η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο Τσαρλς Μέλτον, ενώ στο κομμάτι «In the Stars» πρωταγωνίστησε η Οντέσα Αζιόν. Η ηχογράφηση του άλμπουμ «Foreign Tongues» πραγματοποιήθηκε στα Metropolis Studios του Λονδίνου, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Rolling Stone.

Με πληροφορίες από: Topontiki