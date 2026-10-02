Μόλις 24 ημέρες μετά τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, μία ελληνική εταιρεία ρούχων προχώρησε στη διάθεση μπλουζών που φέρουν το πρόσωπο του καλλιτέχνη. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή την απαιτούμενη άδεια από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδρασή τους. Οι οικείοι του τραγουδιστή, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν δηλώσει ότι πρόκειται να κινηθούν νομικά κατά της εταιρείας για αυτή την ανεξουσιοδότητη χρήση της εικόνας του.

Ανεξουσιοδότητη εμπορική εκμετάλλευση

Η ελληνική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στις διαδικτυακές πωλήσεις ενδυμάτων και διατηρεί την έδρα της στην περιοχή των νοτίων προαστίων, προχώρησε στη διάθεση μπλουζών που απεικονίζουν το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση ή άδεια από την οικογένεια του αείμνηστου τραγουδιστή. Η πώληση αυτών των προϊόντων ξεκίνησε σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο χρονικό διάστημα, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια του καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, η διάθεση των εν λόγω μπλουζών στην αγορά ξεκίνησε 24 ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ του θανάτου του και της έναρξης των πωλήσεων των προϊόντων με την εικόνα του, αναδεικνύει την ταχύτητα με την οποία η εταιρεία προχώρησε στην εμπορική εκμετάλλευση της προσωπικότητάς του, χωρίς να λάβει υπόψη την άποψη των οικείων του.

Λεπτομέρειες για τα διατιθέμενα T-Shirts

Τα μπλουζάκια που διατέθηκαν προς πώληση από την εν λόγω εταιρεία είναι διαθέσιμα σε δύο διαφορετικά χρώματα, προσφέροντας έτσι μία ποικιλία επιλογών στους καταναλωτές. Η τιμή πώλησης για κάθε ένα από αυτά τα T-Shirts έχει καθοριστεί στα 30 ευρώ, καθιστώντας τα προσιτά σε ένα ευρύ κοινό.

Το σχέδιο των μπλουζών περιλαμβάνει μία συγκεκριμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο μπροστινό μέρος. Αυτή η φωτογραφία προέρχεται από μία επαγγελματική φωτογράφηση που είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης για τις ανάγκες του περιοδικού Playboy. Επιπλέον, στο πίσω μέρος της μπλούζας, αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα ο τίτλος ενός από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα», προσδίδοντας ένα επιπλέον αναγνωρίσιμο στοιχείο στο ένδυμα.

Η αντίδραση της οικογένειας και οι νομικές ενέργειες

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως έγινε γνωστό από πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», δεν είχε καμία απολύτως ενημέρωση σχετικά με την πρόθεση της εταιρείας να διαθέσει μπλουζάκια με το πρόσωπο του τραγουδιστή. Επιπλέον, οι οικείοι του καλλιτέχνη δεν είχαν δώσει την παραμικρή άδεια ή συγκατάθεση για την εμπορική χρήση της εικόνας του στην αγορά.

Αντιμέτωπη με αυτή την ανεξουσιοδότητη ενέργεια, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει εκφράσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των οικείων του να προστατεύσουν τη μνήμη και τα δικαιώματα της προσωπικότητας του τραγουδιστή, διασφαλίζοντας ότι η εικόνα του δεν θα χρησιμοποιείται χωρίς την έγκρισή τους.

Με πληροφορίες από: Reader