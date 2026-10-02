Αντριάνα Λίμα: Ανησυχία για την απώλεια βάρους της μετά την εμφάνιση στο Παρίσι

Η εμφάνιση της Αντριάνα Λίμα στο Παρίσι προκάλεσε έντονη ανησυχία και ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί παρατήρησαν την απώλεια βάρους της. Η 45χρονη Βραζιλιάνα έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση του Revolve Magazine, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, όπου πόζαρε φορώντας ένα κοντό δερμάτινο φόρεμα σε γραμμή τζάκετ. Η ιδιαίτερα αδύνατη σιλουέτα της τράβηξε την προσοχή, οδηγώντας σε πληθώρα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Η εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Το διάσημο μοντέλο, λίγες εβδομάδες πριν την επιστροφή της στην πασαρέλα για το σόου της Victoria’s Secret, βρέθηκε στην εκδήλωση του Revolve Magazine. Εκεί, η Αντριάνα Λίμα εμφανίστηκε με ένα κοντό δερμάτινο φόρεμα σε γραμμή τζάκετ, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την άφιξή της στην εκδήλωση έδειξαν μια ιδιαίτερα αδύνατη εικόνα. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν πολύ λεπτά πόδια και πιο έντονες γωνίες στο πρόσωπο της 45χρονης Λίμα, γεγονός που αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η νέα εικόνα της Αντριάνα Λίμα προκάλεσε ένα κύμα σχολίων στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους για την αλλαγή στην εμφάνισή της, ενώ άλλοι διατύπωσαν εικασίες σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να έχασε βάρος.

Μεταξύ των σχολίων, κάποιος έγραψε: «Συγγνώμη, αλλά τι συνέβη στα πόδια της Αντριάνα Λίμα;». Ένας άλλος χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τα πόδια της είναι πιο λεπτά από τα χέρια μου». Άλλες αναφορές περιλάμβαναν φράσεις όπως «Το έχει παρακάνει», «ήταν πανέμορφη, αλλά τώρα δεν μοιάζει με τον εαυτό της» και «και το πρόσωπό της έχει αλλάξει», εστιάζοντας στις αλλαγές στην εικόνα της.

Εικασίες για την απώλεια βάρους

Αρκετοί από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσπάθησαν να αποδώσουν την αλλαγή στην εμφάνιση του μοντέλου σε συγκεκριμένους παράγοντες. Μία από τις πιο συχνές εικασίες αφορούσε τη χρήση του φαρμάκου Ozempic, με έναν χρήστη να αναφέρει: «Ozempic, αυτό συνέβη».

Παράλληλα, άλλοι σχολιαστές εστίασαν στην απώλεια μυϊκής μάζας ως πιθανή αιτία της αδυνατισμένης σιλουέτας της. Ωστόσο, υπήρξαν και χρήστες που υπερασπίστηκαν την Αντριάνα Λίμα, τονίζοντας ότι μια αλλαγή στο βάρος της δεν συνιστά αυτόματα λόγο ανησυχίας.

Προηγούμενες εμφανίσεις και σχόλια

Η τωρινή εικόνα της Λίμα έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης. Τότε, το μοντέλο είχε φορέσει μια μαύρη τουαλέτα και αρκετοί θαυμαστές της είχαν σχολιάσει ότι έμοιαζε να έχει επιστρέψει στην εικόνα με την οποία έγινε γνωστή ως «Άγγελος» της Victoria’s Secret, ρόλο που διατήρησε από το 2000 έως το 2018.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η εμφάνιση της Αντριάνα Λίμα γίνεται αντικείμενο σχολίων. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί τον Νοέμβριο του 2023, όταν είχε εμφανιστεί στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes». Τότε, πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν παρατηρήσει ότι το πρόσωπό της έδειχνε διαφορετικό, με κάποιους να κάνουν εικασίες για πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki