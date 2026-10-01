Ο Τζιμ Κάρεϊ παντρεύτηκε για τρίτη φορά

Ο Τζιμ Κάρεϊ παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Μιν Αχ, σε μια είδηση που έρχεται στο φως επτά μήνες μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση. Εκπρόσωπος του 64χρονου ηθοποιού επιβεβαίωσε το χαρμόσυνο γεγονός στο People, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή. Το ζευγάρι φέρεται να είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας φωτογραφηθεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2022.

Η δημόσια εμφάνιση και η «υπέροχη σύντροφος»

Το ζευγάρι είχε εμφανιστεί δημόσια μαζί τον περασμένο Φεβρουάριο στη Γαλλία, όταν ο ηθοποιός παρέστη στα βραβεία César. Εκεί, ο Τζιμ Κάρεϊ είχε χαρακτηρίσει τη Μιν Αχ ως την «υπέροχη σύντροφό» του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία εκφώνησε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, είχε εκφράσει τις ευχαριστίες του σε σημαντικά πρόσωπα της ζωής του.

«Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Τζέιν και τον εγγονό μου Τζάκσον. Σας αγαπώ τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ την υπέροχη σύντροφό μου, Μιν Αχ. Σε αγαπώ, Μιν Αχ» είχε πει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, απευθυνόμενος στη σύντροφό του. Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς έφευγαν από φιλανθρωπική βραδιά στο Λος Άντζελες.

Η ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ο γάμος του Τζιμ Κάρεϊ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη ζωή που απολαμβάνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα επέστρεφε στη δράση μόνο αν παρουσιαζόταν ένας ρόλος που θεωρούσε πραγματικά σημαντικό. Η απόφασή του να απέχει από την ενεργό δράση έχει γίνει γνωστή εδώ και καιρό, με τον ίδιο να απολαμβάνει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα.

Προηγούμενη σχέση με την Τζίντζερ Γκονζάγκ

Πριν από τον γάμο του με τη Μιν Αχ, ο Τζιμ Κάρεϊ είχε σχέση με τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Kidding», Τζίντζερ Γκονζάγκ. Οι δυο τους πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιανουάριο του 2019. Ωστόσο, η σχέση τους δεν κράτησε πολύ, καθώς τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, το Us Weekly ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει. Η σχέση τους είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

Οι δύο προηγούμενοι γάμοι του ηθοποιού

Πρόκειται για τον τρίτο γάμο του Τζιμ Κάρεϊ, καθώς έχει παντρευτεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Ο πρώτος του γάμος ήταν με την ηθοποιό Μελίσα Γουόμερ. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι από το 1987 έως το 1995 και απέκτησαν την κόρη τους, Τζέιν, το 1987. Η Τζέιν είναι επίσης η μητέρα του εγγονού του ηθοποιού, Τζάκσον, τον οποίο ο Κάρεϊ ευχαρίστησε στην ομιλία του στα βραβεία César.

Ο δεύτερος γάμος του Κάρεϊ ήταν το 1996 με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος», Λόρεν Χόλι. Ο συγκεκριμένος γάμος διήρκεσε μόλις οκτώ μήνες και ολοκληρώθηκε με διαζύγιο. Το ζευγάρι είχε επικαλεστεί «ασυμβίβαστες διαφορές» ως λόγο για τη διάλυση του γάμου του, ο οποίος έληξε γρήγορα μετά την έναρξή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki