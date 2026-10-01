Χωριστούς δρόμους έχουν τραβήξει, όπως όλα δείχνουν, ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου. Η είδηση έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους και αποκαλύφθηκε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Το ζευγάρι φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες που επιβεβαιώνουν τον χωρισμό.

Οι ενδείξεις του χωρισμού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προβλήθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή, ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου έχουν ήδη μετακομίσει από την κατοικία τους στη Βούλα, όπου διέμεναν μαζί. Αυτή η κίνηση αποτελεί μία από τις πρώτες ορατές ενδείξεις της απόφασής τους να τερματίσουν τη σχέση τους.

Παράλληλα, οι αλλαγές επεκτάθηκαν και στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο ο ποινικολόγος όσο και η Δώρα Παπαδοπούλου έχουν αφαιρέσει όλες τις κοινές φωτογραφίες και τα βίντεο που είχαν αναρτήσει. Επιπλέον, έχουν προχωρήσει σε unfollow ο ένας τον άλλον, μια κίνηση που συχνά σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης στον ψηφιακό κόσμο.

Οι αποκαλύψεις και οι δηλώσεις από την εκπομπή «Το Πρωινό»

Οι λεπτομέρειες του χωρισμού των δύο προσώπων ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, η τελευταία φορά που ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου εμφανίστηκαν μαζί δημόσια ήταν τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στη Μύκονο.

Στο πλαίσιο της εκπομπής, η Φωτεινή Πετρογιάννη σχολίασε την αιφνίδια εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ουδείς γνωρίζει τι μεσολάβησε κι αυτοί οι δύο άνθρωποι αποφάσισαν να χωρίσουν τόσο γρήγορα». Ο Γιώργος Λιάγκας, συμπληρώνοντας τις πληροφορίες, αποκάλυψε πως «δεν ήταν ένας καβγάς, ήταν κάτι ξαφνικό, που οδήγησε στον ακαριαίο χωρισμό», υπογραμμίζοντας τον απρόσμενο χαρακτήρα του χωρισμού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr