Η επιστροφή του GNTM 7 με ανανεωμένη κριτική επιτροπή και ευφάνταστες πόζες

Το GNTM 7 επέστρεψε ανανεωμένο στην prime time του Star, με τις οντισιόν να ξεχωρίζουν για την ευφάνταστη προσέγγισή τους και μια έντονη απέχθεια στην περμανάντ. Παρά την τάση εξαφάνισης των ριάλιτι μοντέλων, το φετινό GNTM δείχνει έτοιμο να ανταγωνιστεί και να κερδίσει ισχυρούς «αντίπαλους» από τη μυθοπλασία. Από τα πρώτα επεισόδια, το συμπέρασμα είναι ότι η νέα σεζόν εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη, διατηρώντας το σταθερό της κοινό και με προοπτικές αύξησης.

Η επιστροφή του GNTM 7 και η ανανέωση

Το γνωστό ριάλιτι μοντέλων, GNTM 7, έκανε την εμφάνισή του στους τηλεοπτικούς δέκτες, φέρνοντας μαζί του μια αίσθηση ανανέωσης. Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από την πλούσια και έμπειρη προσέγγισή της, με ωραία σκηνοθεσία, ομαλή ροή και γρήγορο μοντάζ, στοιχεία που συμβάλλουν στην ποιοτική εικόνα του προγράμματος. Το φετινό GNTM φιλοδοξεί να κερδίσει την προτίμηση των τηλεθεατών απέναντι σε δυνατές σειρές μυθοπλασίας.

Η εκπομπή διατηρεί ένα πιστό κοινό, το οποίο αναμένεται να διευρυνθεί καθώς προχωρούν τα επεισόδια. Η γενική εντύπωση από την αρχή της σεζόν είναι θετική, με πολλούς να σημειώνουν ότι το GNTM 7 είναι καλύτερο από την προηγούμενη εκδοχή του, προσφέροντας μια πιο φρέσκια και ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Η νέα κριτική επιτροπή και η χημεία της

Ένα από τα βασικά στοιχεία που ξεχωρίζουν φέτος είναι η κριτική επιτροπή, η οποία εμφανίζεται πολύ πιο δεμένη, «cool» και ανθρώπινη. Η προσθήκη της Μπέτυς Μαγγίρα, την οποία ένας διαγωνιζόμενος χαρακτήρισε ως «σόουμαν», έφερε έναν νέο αέρα στο πάνελ. Αν και το τρέιλερ την παρουσίασε ως «ντίβα», στην πραγματικότητα η Μαγγίρα προσφέρει ένα πιο προσιτό στοιχείο, αντιπροσωπεύοντας μια καθημερινή, σύγχρονη γυναίκα που αγαπά τη μόδα χωρίς να την αντιμετωπίζει ως «Ιερό Δισκοπότηρο της ανθρώπινης ύπαρξης».

Η Μπέτυ Μαγγίρα διαθέτει χιούμορ, άποψη και μια δόση τρέλας, αλλά παράλληλα διατηρεί μια προσγειωμένη και ψύχραιμη ματιά απέναντι στους παίκτες και στον ρόλο της ως κριτής σε ένα ριάλιτι. Η περσόνα της «έδεσε» αρμονικά με τους παλιούς κριτές, δημιουργώντας μια νέα, δροσερή χημεία που κάνει την επιτροπή πιο ευχάριστη και αποτελεσματική.

Οι ξεχωριστές προσωπικότητες των κριτών

Δίπλα στη Μπέτυ Μαγγίρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραμένει ενίοτε αυστηρή, αλλά συνήθως ενθουσιώδης, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για «κοιλιακούς ή ποπουδίνια». Δεν διστάζει να μοιράζει χρήσιμες συμβουλές στους διαγωνιζόμενους, όπως «ζήστε το» και «δείξτε ότι το θέλετε», ενθαρρύνοντάς τους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο Άγγελος Μπράτης, πάντα κομψός, όσο πιο πολύ ενθουσιάζεται, τόσο πιο πολύ δείχνει να θέλει «να φύγει, να πάει να δει Cash or trash», προσδίδοντας μια νότα αυθορμητισμού.

Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίζεται ως ο γνωστός Λάκης που όλοι θέλουν στην παρέα τους, με την παρουσία του να είναι αναμενόμενα χαρακτηριστική. Η Ζενεβιέβ, για τα δεδομένα της, είναι λιγότερο «ζοχαδιασμένη» από ποτέ, συνδυάζοντας στο πρόσωπό της όλο το prime time του Star, καθώς έχει παρουσία σε GNTM, MasterChef και First Dates.

Η Ζενεβιέβ και οι ευφάνταστες προτάσεις της

Η Ζενεβιέβ ξεχωρίζει για τις ευφάνταστες και συχνά χιουμοριστικές προτάσεις της προς τους διαγωνιζόμενους. Όταν ένας παίκτης ανέφερε ότι είναι μάγειρας, εκείνη του πρότεινε να κάνει πόζες ανάλογες με φαγητά, γεγονός που οδήγησε στο λανσάρισμα, σε παγκόσμια πρώτη στην ελληνική τηλεόραση, της «πόζας μπρόκολο» και της «πόζας καρότο». Αυτές οι στιγμές προσέφεραν άφθονο γέλιο και έμειναν αξέχαστες.

Σε μια άλλη περίπτωση, όταν ένας παίκτης σύστησε στους κριτές τη single μαμά του, η Ζενεβιέβ πρότεινε αυτόματα στη μητέρα να πάει στο First Dates, δείχνοντας την ικανότητά της να συνδέει τα γεγονότα με τα άλλα προγράμματα του καναλιού και να δημιουργεί στιγμές που συζητιούνται. Η προσέγγισή της προσθέτει μια μοναδική διάσταση στο ριάλιτι.

Οι διαγωνιζόμενοι του GNTM 7

Οι διαγωνιζόμενοι που πέρασαν από τις οντισιόν του GNTM 7 ποικίλλουν σε ηλικία, καταγωγή και επαγγελματική απασχόληση. Μια από τις πιο συχνές απασχολήσεις που αναφέρθηκαν ήταν αυτή του ναυαγοσώστη, δείχνοντας την ποικιλομορφία των υποψηφίων. Παρόλο που πολλοί από αυτούς μπορεί να έχουν ως πρότυπο προηγούμενους φιναλίστ του GNTM, φαίνεται να μην έχουν ιδέα για το τι ακριβώς απαιτεί ο διαγωνισμός μοντέλων.

Αυτή η ποικιλία στις προσωπικότητες και τα υπόβαθρα των διαγωνιζόμενων αναμένεται να προσφέρει πολλές ενδιαφέρουσες στιγμές και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Reader