Ο Βασίλης Ζούλιας για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Είχαμε δώσει ραντεβού να τον πάω κάπου να βοηθηθεί και δεν ήρθε»

Ο γνωστός σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας παραχώρησε νέες δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Στις δηλώσεις του, ο Ζούλιας αναφέρθηκε τόσο στον αείμνηστο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε κατά διαστήματα επικοινωνία, όσο και στην προσωπική του γνωριμία με τον 58χρονο, σήμερα, κατηγορούμενο γιατρό του Κολωνακίου. Ο σχεδιαστής αποκάλυψε πως είχε προσφερθεί να βοηθήσει τον τραγουδιστή, ωστόσο εκείνος δεν εμφανίστηκε στο καθορισμένο ραντεβού.

Η πρόταση βοήθειας στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Βασίλης Ζούλιας, μιλώντας για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιβεβαίωσε ότι τον γνώριζε προσωπικά. Αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε κανονίσει μια συνάντηση με τον τραγουδιστή, με συγκεκριμένο σκοπό. Η πρόθεση του σχεδιαστή ήταν να οδηγήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ένα μέρος όπου θα μπορούσε να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο Βασίλης Ζούλιας, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν εμφανίστηκε ποτέ σε αυτό το ραντεβού. Ο σχεδιαστής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τον είχα γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο καιρός θα δείξει αν χρειαζόταν βοήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάποια στιγμή είχαμε δώσει ραντεβού να τον πάω κάπου να βοηθηθεί και δεν ήρθε».

Ο Βασίλης Ζούλιας πρόσθεσε επίσης ότι μετά από αυτό το περιστατικό, βρέθηκαν ξανά σε μια «πολύ καλή φάση της ζωής του» τραγουδιστή. Τόνισε τη σημασία της προσπάθειας, λέγοντας: «Όλα θέλουν δουλειά. Δυστυχώς σε 24 ώρες δεν μπορεί να γιατρευτεί κάτι με το οποίο ίσως έχεις γεννηθεί κιόλας».

Η γνωριμία με τον κατηγορούμενο γιατρό του Κολωνακίου

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε και στον κατηγορούμενο γιατρό του Κολωνακίου, του οποίου το όνομα ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας. Ο σχεδιαστής ξεκαθάρισε τη δική του σχέση με τον γιατρό, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Ζούλια, ο συγκεκριμένος γιατρός τον είχε βοηθήσει τηλεφωνικά το 2020. Εκείνη την περίοδο, ο σχεδιαστής είχε νοσήσει από κορονοϊό (Covid). Ο Ζούλιας υπογράμμισε ότι η βοήθεια αυτή παρασχέθηκε αφιλοκερδώς, χωρίς δηλαδή ο γιατρός να του ζητήσει χρήματα. «Ο γιατρός της Καρνεάδου με είχε βοηθήσει τηλεφωνικά το 2020 όταν είχα Covid χωρίς να μου ζητήσει λεφτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο σχεδιαστής διευκρίνισε επίσης ότι η επαφή του με τον γιατρό ήταν αποκλειστικά τηλεφωνική και ότι δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το ιατρείο του. Πρόσθεσε ότι γνώριζε τη σύζυγο του γιατρού σε κοινωνικό επίπεδο. «Τη γυναίκα του την ήξερα σε κοινωνικό επίπεδο, δεν πήγα στο ιατρείο. Έχει γίνει κι αυτό όπως με το κότερο, αν ήμασταν στο ιατρείο», ανέφερε, θέλοντας να τονίσει ότι δεν υπήρξε φυσική παρουσία στο ιατρείο.

Προηγούμενες τοποθετήσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Εκτός από τις πρόσφατες δηλώσεις του, ο Βασίλης Ζούλιας είχε εκφράσει τις απόψεις του για τον Γιώργο Μαζωνάκη και σε προηγούμενη ανάρτησή του. Σε αυτή την ανάρτηση, είχε επισημάνει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν άκουγε εκείνους που είχαν την ειλικρινή πρόθεση να του προσφέρουν πραγματική βοήθεια.

Ο σχεδιαστής είχε χαρακτηρίσει τον αείμνηστο καλλιτέχνη ως έναν «βαθιά δυστυχισμένο άνθρωπο που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί από τον πόνο». Αυτή η περιγραφή υπογραμμίζει την ανησυχία του Βασίλη Ζούλια για την κατάσταση του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: newsit.gr