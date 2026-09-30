Η Ιωάννα Τούνη απαντά στις φήμες ότι δεν εργάζεται

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν εργάζεται, εξηγώντας μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok πώς είναι στην πραγματικότητα η καθημερινότητά της. Η γνωστή influencer αναφέρθηκε στους διαφορετικούς ρόλους που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια, με εκείνον της μητέρας να αποτελεί, όπως τόνισε, τον σημαντικότερο και πιο απαιτητικό. Ξεκίνησε το βίντεό της σχολιάζοντας τη φημολογία ότι δεν εργάζεται, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν κατανοεί τον λόγο για τον οποίο κυκλοφορεί αυτή η φήμη γύρω από το όνομά της.

Η μητρότητα ως πλήρης απασχόληση

Η Ιωάννα Τούνη ξεκίνησε τον μακρύ μονόλογο των υποχρεώσεών της με τα λόγια: «Λοιπόν, είμαι άνεργη, δεν δουλεύω και αυτό είναι ένα story time για το πώς γίνεται να μην δουλεύεις αλλά παράλληλα να μην προλαβαίνεις να κάτσεις». Στη συνέχεια, τόνισε πως η μητρότητα είναι μια πλήρους απασχόλησης εργασία, ίσως η πιο δύσκολη από όλες.

«Είμαι μαμά με ένα 3,5 χρονών παιδί που αυτό από μόνο του είναι μία full time δουλειά και ίσως η πιο δύσκολη δουλειά που κάνω από όλες», ανέφερε. Υπογράμμισε επίσης την έλλειψη υποστήριξης από τη δική της μητέρα, γεγονός που δεν της επιτρέπει την ευκολία να αφήνει το παιδί στη γιαγιά για να κάνει τα δικά της.

Η επιχειρηματική πορεία με την Bubblegun

Πέρα από τις υποχρεώσεις της ως μητέρα, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία και ειδικότερα στην εταιρεία ρούχων Bubblegun. Όπως εξήγησε, είναι 33 χρονών και έχει την Bubblegun σχεδόν δέκα χρόνια, από τα 23 της. Η εταιρεία, την οποία έχει μαζί με την κολλητή της, δημιουργεί ρούχα από το μηδέν στην Ελλάδα.

Η ίδια έχει τελειώσει Σχέδιο Μόδας, πέρα από το Παιδαγωγικό, γεγονός που της επιτρέπει να είναι ενεργά μέσα στην παραγωγή. Ελέγχει τα ρούχα και τα σχέδια, βοηθώντας με τη γνώμη της, τα τεχνικά θέματα, τα πατρόν και ό,τι άλλο μπορεί εμπειρικά. Είναι παρούσα σε κάθε στάδιο, από την επιλογή του υφάσματος μέχρι το τελικό ρούχο και τη φωτογράφιση, χαρακτηρίζοντας την ενασχόληση αυτή ως μία πλήρους απασχόλησης εργασία.

Επιπλέον, η Ιωάννα Τούνη τόνισε πως θεωρεί ιδιαίτερα δύσκολο, ειδικά στη σημερινή εποχή, το να διατηρεί κάποιος μία εταιρεία της οποίας η παραγωγή πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Ενασχόληση με το real estate

Στους πολλαπλούς ρόλους της προστίθεται και η σοβαρή ενασχόλησή της με το real estate. Τα τελευταία χρόνια, όπως δήλωσε, αγοράζει συνεχώς ακίνητα και τα εκμεταλλεύεται, όντας σε συνεχή επικοινωνία με μεσίτες.

Σε αυτή την προσπάθεια, έχει τη βοήθεια του κολλητού της, Στέφανου, ο οποίος τη στηρίζει με τη γνώμη του και με 3D απεικονίσεις. Η ίδια περιέγραψε και αυτή τη δραστηριότητα ως μία πλήρους απασχόλησης εργασία, υπογραμμίζοντας ότι οι υποχρεώσεις της δεν τελειώνουν εκεί.

Νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στο Παρίσι

Τέλος, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε σε μία ακόμα επιχείρηση που έχει πλέον στο Παρίσι. Πρόκειται για ένα κατάστημα με κρουασάν που άνοιξε πριν από λίγο καιρό στη γαλλική πρωτεύουσα, προσθέτοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader