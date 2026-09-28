Ο υπαστυνόμος Ρεξ επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια

Ο θρυλικός υπαστυνόμος Ρεξ επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με μια νέα σεζόν επεισοδίων. Η σειρά «Ρεξ, Επιστροφή στη Βιέννη» θα προβληθεί σε αποκλειστική Α' τηλεοπτική μετάδοση, μεταγλωττισμένη στα ελληνικά, φέρνοντας ξανά στις οθόνες μας τον πιο αγαπημένο αστυνομικό σκύλο. Οι νέες περιπέτειες του Ρεξ υπόσχονται μυστήριο, δράση και συναίσθημα, με φόντο την αυστριακή πρωτεύουσα.

Η επιστροφή ενός θρύλου

Ο REX, ο διάσημος αστυνομικός σκύλος που έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού παγκοσμίως, επιστρέφει στον τόπο όπου γεννήθηκε ο μύθος του, τη Βιέννη. Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες επιτυχίας και παρουσία σε πάνω από 120 χώρες, ο θρυλικός υπαστυνόμος είναι έτοιμος για νέες υποθέσεις.

Ο Alpha φέρνει αυτή την ολοκαίνουργια σεζόν σε αποκλειστική πρώτη προβολή για το ελληνικό κοινό, προσφέροντας μια φρέσκια ματιά στις περιπέτειες του τετράποδου ντετέκτιβ. Η μεταγλώττιση στα ελληνικά αναμένεται να κάνει την επιστροφή του Ρεξ ακόμα πιο οικεία στους τηλεθεατές.

Νέα συνεργασία και ικανότητες

Στις νέες του περιπέτειες, ο θρυλικός σκύλος-ντετέκτιβ ενώνει τις δυνάμεις του με τον επιθεωρητή Max Steiner, τον οποίο υποδύεται ο Maximilian Brückner. Ο Max Steiner περιγράφεται ως ένας έμπειρος ερευνητής με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης, έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση.

Ο Ρεξ, με την εξαιρετική του όσφρηση, την ευφυΐα και το αλάνθαστο ένστικτό του, παραμένει ο πιστός φρουρός και προστάτης του παρτενέρ του. Σε κάθε επεισόδιο, ο Ρεξ εντοπίζει τα κρίσιμα στοιχεία που οδηγούν στη λύση των υποθέσεων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αξία του ως μέλος της αστυνομικής ομάδας.

Το επιτελείο και οι υποθέσεις

Μαζί με τον Max και τον Rex, η ομάδα περιλαμβάνει και άλλους σημαντικούς χαρακτήρες. Στο πλευρό του Max βρίσκεται ο συνάδελφός του Felix Burger, τον οποίο υποδύεται ο Ferdinand Seebacher. Την ομάδα συμπληρώνει ο ιατροδικαστής Tom Wippler, με την ερμηνεία του Alfred Dorfer, καθώς και η προϊσταμένη τους Evelyn Leitner, την οποία υποδύεται η Doris Golpashin.

Οι υποθέσεις που αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν ο Max και ο Rex είναι γεμάτες μυστικά, ίντριγκες και απρόβλεπτες ανατροπές. Όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τη μοναδική ατμόσφαιρα της αυστριακής πρωτεύουσας, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο σε κάθε επεισόδιο.

Ανθρώπινη διάσταση και ελληνικές φωνές

Πέρα από τις αστυνομικές υποθέσεις, η σειρά εξερευνά και την προσωπική ζωή του επιθεωρητή Max Steiner. Η ζωή του ανατρέπεται με την επιστροφή της κόρης του, Anna, την οποία υποδύεται η Sophie Borchardt, καθώς και με την παρουσία της πρώην συζύγου του, Sarah, την οποία υποδύεται η Marie Burchard. Αυτές οι εξελίξεις προσθέτουν μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση στην πλοκή της σειράς.

Στην ελληνική μεταγλώττιση, τη φωνή του Max Steiner δανείζει ο αγαπημένος ηθοποιός Ηλίας Μελέτης, γνωστός στο κοινό από την ερμηνεία του στη σειρά «Το Σόι Σου». Επίσης, η Νάντια Κατσούρα, από τη σειρά του ALPHA «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», ερμηνεύει φωνητικά την προϊσταμένη Evelyn Leitner, κάνοντας τους χαρακτήρες ακόμα πιο προσιτούς στο ελληνικό κοινό.

Με πληροφορίες από: Reader