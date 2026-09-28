Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε το περασμένο Σάββατο 26/9 στη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Ο ίδιος αποκάλυψε τη Δευτέρα 28/9, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», ότι είχε στείλει μήνυμα στην ερμηνεύτρια λίγο πριν ανέβει στη σκηνή. Η Άννα Βίσση, από την πλευρά της, εξομολογήθηκε τις σκέψεις της μετά την εμφάνιση μπροστά σε χιλιάδες κόσμο.

Η ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ το περασμένο Σάββατο, στις 26 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση προσέλκυσε ένα τεράστιο πλήθος θεατών, φτάνοντας τους 95.000, γεγονός που την κατέστησε μία από τις πιο πολυπληθείς εμφανίσεις στο συγκεκριμένο στάδιο. Η ατμόσφαιρα περιγράφηκε ως ένας «σεισμός» από την ίδια την ερμηνεύτρια, αντικατοπτρίζοντας την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού.

Η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού θαυμαστών αποτελεί ένδειξη της διαχρονικής απήχησης της Άννας Βίσση και της ικανότητάς της να προσελκύει πλήθη σε μεγάλους χώρους. Η βραδιά στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για την ελληνική μουσική σκηνή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε όσους την παρακολούθησαν.

Το παρασκήνιο πριν την εμφάνιση

Μεταξύ των χιλιάδων θεατών που παρακολούθησαν τη συναυλία ήταν και ο γνωστός παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας. Ο ίδιος, μάλιστα, είχε μια προσωπική επικοινωνία με την Άννα Βίσση λίγο πριν εκείνη ανέβει στη σκηνή για να ξεκινήσει την εμφάνισή της. Ο Λιάγκας αποκάλυψε το περιστατικό τη Δευτέρα 28/9, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με την αφήγηση του παρουσιαστή, η Άννα Βίσση ήταν «πολύ αγχωμένη» πριν από τη μεγάλη στιγμή. Αυτή η πληροφορία δίνει μια εικόνα του παρασκηνίου και της ψυχολογικής κατάστασης της ερμηνεύτριας λίγο πριν βρεθεί μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο, επιβεβαιώνοντας την πίεση που συνοδεύει τέτοιου είδους μεγαλειώδεις εκδηλώσεις.

Το μήνυμα στήριξης του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας, αντιλαμβανόμενος το άγχος της ερμηνεύτριας, αποφάσισε να της στείλει ένα μήνυμα στήριξης. Όπως ανέφερε ο ίδιος στην εκπομπή του, το μήνυμα περιείχε ευχές για την επιτυχία της συναυλίας και ενθάρρυνση προς την Άννα Βίσση. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής της έγραψε: «Καλή επιτυχία, να σκίσεις, να το απολαύσεις».

Η κίνηση του Γιώργου Λιάγκα να στείλει μήνυμα στήριξης στην Άννα Βίσση, λίγο πριν τη μεγάλη της εμφάνιση, καταδεικνύει την εκτίμησή του προς την ερμηνεύτρια. Η αποκάλυψη του μηνύματος έγινε δύο ημέρες μετά τη συναυλία, προσθέτοντας μια ενδιαφέρουσα πτυχή στο παρασκήνιο της εκδήλωσης.

Η εξομολόγηση της Άννας Βίσση μετά τον «σεισμό»

Μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας και την εντυπωσιακή ανταπόκριση των 95.000 θεατών, η Άννα Βίσση προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση. Η ερμηνεύτρια εξέφρασε τις σκέψεις της για την εμπειρία, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσω».

Η φράση της Άννας Βίσση αποτυπώνει το μέγεθος του γεγονότος και την ένταση των συναισθημάτων που βίωσε, καθώς η ίδια δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν θα ξαναζήσει κάτι ανάλογο. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον μοναδικό και ανεπανάληπτο χαρακτήρα της βραδιάς στο ΟΑΚΑ, τόσο για την ίδια την καλλιτέχνιδα όσο και για το κοινό.

Με πληροφορίες από: Reader