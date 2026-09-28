Σε μια περίοδο πένθους για τον καλλιτεχνικό κόσμο, η Μαρία Μπεκατώρου και η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησαν δημόσια για τον αείμνηστο τραγουδιστή. Και οι δύο εξέφρασαν τη βαθιά τους συγκίνηση και τον πόνο τους για την απώλεια, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα στην αγάπη και τον σεβασμό που εκδηλώθηκε από το κοινό και τους συναδέλφους του.

Η συγκίνηση της Μαρίας Μπεκατώρου στον αέρα

Η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου, καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μεταξύ τους σχέση. Η ίδια δήλωσε τυχερή που είχε έναν τέτοιο φίλο στη ζωή της, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο δοτικό και τρυφερό, καθώς και έναν σπουδαίο καλλιτέχνη.

Η Μαρία Μπεκατώρου έκανε λόγο για μια τεράστια απώλεια, την οποία μέχρι σήμερα δυσκολεύεται να διαχειριστεί. Περιέγραψε την κατάστασή της στην κηδεία, λέγοντας πως ζει όλα τα συναισθήματά της ακραία, τόσο τη χαρά όσο και τη λύπη. Ο πόνος που ένιωσε εκείνη την ημέρα, αλλά και την προηγούμενη, κατά τη στιγμή της συνειδητοποίησης ότι δεν θα ξαναδεί έναν άνθρωπο που αγαπά, εκτιμά και θαυμάζει, ήταν, όπως είπε, «ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά». Τόνισε επίσης ότι όχι μόνο εκείνη, αλλά και όλο το περιβάλλον του καλλιτέχνη βίωνε την ίδια συντριβή.

Η ιδιαίτερη σχέση και οι αναμνήσεις

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ανέφερε ότι οι δυο τους, μαζί με την οικογένειά του, ήρθαν ξανά πολύ κοντά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο «Your Face Sounds Familiar». Μια ξεχωριστή ανάμνηση που τη συνδέει με τον τραγουδιστή είναι η σκυλίτσα της, η Μαρντώ, η οποία αποτελεί δώρο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως αποκάλυψε, ο καλλιτέχνης έφερνε την δική του σκυλίτσα, την Αρίθα, στα καμαρίνια, την οποία αγάπησαν πολύ. Μια μέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης την πήρε τηλέφωνο και της είπε «σου διάλεξα».

Η Μαρία Μπεκατώρου χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν σπουδαίο άνθρωπο, μια υπέροχη ψυχή και έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη. Εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά που τον γνώριζε από πιο κοντά και είχε την ευκαιρία να μάθει κι άλλες όμορφες πτυχές του χαρακτήρα του. Περιέγραψε τον τραγουδιστή ως έναν άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για να βοηθήσει, ενώ παράλληλα είχε τις δικές του φοβίες και ανασφάλειες.

Η αγάπη του κόσμου και η αναφορά στη δικαιοσύνη

Ένα από τα στοιχεία που συγκίνησαν βαθιά τη Μαρία Μπεκατώρου μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν η αγάπη του κόσμου. Η ίδια ανέφερε ότι κοίταξε τον ουρανό και είπε «να ‘σαι εκεί και να βλέπεις πόσο πολύ κι έντονα σε αγάπησε ο κόσμος», προσθέτοντας πως ο ίδιος μπορεί και να μην το είχε καταλάβει τόσο πολύ.

Στο τέλος των δηλώσεών της, η παρουσιάστρια πρόσθεσε μια σημαντική αναφορά: «Να αφήσουμε την ψυχή του να αναπαυθεί και να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά για την αγάπη του κόσμου

Την ίδια ημέρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, με επίκεντρο την αγάπη που εξακολουθούν να εκφράζουν για τον τραγουδιστή άνθρωποι που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Η Μαρία Μαζωνάκη στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο συνάδελφοι και συνεργάτες του αδελφού της τον αποχαιρέτησαν και συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του, είτε μέσα από λόγια και αναμνήσεις είτε μέσα από δημόσιες αναφορές.

Για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως ανέφερε η ίδια, οι συγκεκριμένες κινήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Φανερώνουν τον δεσμό που είχε δημιουργήσει ο τραγουδιστής με τους ανθρώπους τους οποίους συνάντησε κατά τη διάρκεια της πολυετούς καλλιτεχνικής διαδρομής του. Η Μαρία Μαζωνάκη περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας τις διαφορετικές εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου μετά τον θάνατο του αδελφού της.

Οι εκδηλώσεις σεβασμού από τους συναδέλφους

«Με συγκίνησε βαθιά ο τρόπος που οι συνάδελφοι του αδελφού μου τον αποχαιρέτησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Μαζωνάκη. Περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους οι συνάδελφοί του επέλεξαν να τον τιμήσουν: άλλοι τραγουδώντας τα τραγούδια του, άλλοι ακυρώνοντας τις εμφανίσεις τους και επιλέγοντας τη σιωπή. Όλοι τους, ωστόσο, εξέφρασαν την αγάπη και τον σεβασμό τους.

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ακόμη στο πόσο σημαντικό είναι για την ίδια, μέσα στο πένθος της, να διαπιστώνει την αγάπη που εξακολουθεί να εκφράζεται για τον τραγουδιστή. «Μέσα στον πόνο μου, είναι μια μικρή παρηγοριά να βλέπω πόσο αγαπήθηκε», δήλωσε η Μαρία Μαζωνάκη, προσθέτοντας μια σκέψη για την αιώνια μνήμη: «Γιατί ένας άνθρωπος δεν φεύγει όσο υπάρχουν καρδιές που τον θυμούνται και φωνές που συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια του».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis