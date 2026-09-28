Άννα Βίσση: Η απάντηση της διοργανώτριας εταιρίας για τους θεατές που έμειναν εκτός ΟΑΚΑ

Μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η οποία συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, προέκυψαν παράπονα από θεατές που, παρότι είχαν εισιτήρια, δεν κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο ή να καθίσουν στις θέσεις που είχαν επιλέξει και πληρώσει. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας την πλευρά της επίσημης εταιρίας διάθεσης εισιτηρίων, δίνοντας διευκρινίσεις για τις άτυχες στιγμές της διοργάνωσης.

Το κόστος και η προσέλευση της συναυλίας

Η συναυλία της Άννας Βίσση, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, κόστισε οκτώ εκατομμύρια ευρώ. Την εκδήλωση απόλαυσαν συνολικά 95.000 άτομα, αριθμός που μαρτυρά την τεράστια επιτυχία της καλλιτέχνιδας.

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή προσέλευση, δεν έλειψαν τα προβλήματα. Εικόνες με συνωστισμό στις εισόδους είδαν το φως της δημοσιότητας, ενώ ακούστηκαν παράπονα από ανθρώπους που έμειναν εκτός του χώρου της συναυλίας. Επιπλέον, υπήρξαν αναφορές για θεατές που παρακολούθησαν τη συναυλία από διαφορετικό σημείο από αυτό που είχαν επιλέξει και για το οποίο είχαν πληρώσει.

Η επίσημη απάντηση για τα προβλήματα

Η επίσημη εταιρία διάθεσης εισιτηρίων, μέσω της παρουσιάστριας Σταματίνας Τσιμτσιλή, εξήγησε ότι το πρόβλημα είχε παρατηρηθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Συγκεκριμένα, υπήρχαν εισιτήρια που είχαν βρεθεί μέσω άλλων εταιριών και είχαν πωληθεί σε δύο ή και τρεις διαφορετικούς θεατές.

Κάποιοι από τους κατόχους αυτών των εισιτηρίων δεν έλαβαν ποτέ μέιλ επιβεβαίωσης, παρόλο που είχαν πληρώσει. Όταν προσπάθησαν να εντοπίσουν τα χρήματά τους μέσω των τραπεζών τους, ενημερώθηκαν ότι οι εταιρίες αυτές ήταν «εταιρίες-φαντάσματα».

Ο ρόλος των μεσαζόντων και η προειδοποίηση

Εκτός από τις «εταιρίες-φαντάσματα», υπήρξαν και άλλες γνωστές εταιρίες που συνηθίζουν να μεταπωλούν εισιτήρια, λειτουργώντας όμως ως μεσάζοντες. Αυτές οι εταιρίες δεν είχαν στην κατοχή τους τα εισιτήρια, αλλά τα πούλησαν δύο ή και τρεις φορές, με αποτέλεσμα άνθρωποι που είχαν πληρώσει και είχαν στην κατοχή τους εισιτήριο, να μείνουν τελικά χωρίς θέση.

Η παραγωγή της συναυλίας είχε ενημερώσει τον κόσμο εδώ και καιρό να μην αγοράζει εισιτήρια μέσω τρίτων εταιριών, αλλά αποκλειστικά από την επίσημη εταιρία διάθεσης. Η παρουσιάστρια ανέφερε μάλιστα προσωπική εμπειρία, καθώς γνωστό της πρόσωπο πήγε στη συναυλία με εισιτήριο, αλλά του ζητήθηκε να αποχωρήσει επειδή υπήρχε άλλο εισιτήριο από την επίσημη εταιρία για την ίδια θέση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr