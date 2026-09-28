Νίκος Οικονομόπουλος: Οι απαντήσεις για τη σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το ραντεβού που δεν έγινε

Ο Νίκος Οικονομόπουλος προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το ραντεβού τους που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Ο τραγουδιστής, ο οποίος ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων μετά από μια ατάκα του για τύψεις.

Η ακύρωση της συναυλίας και οι πρώτες αντιδράσεις

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που αντέδρασαν άμεσα στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας, η οποία θα λάμβανε χώρα την επόμενη ημέρα του συμβάντος. Ο ίδιος εξήγησε την απόφασή του λέγοντας: «Η συνείδησή μου αυτό μου είπε. Δεν θα μπορούσα. Tο συμβάν αυτό αν θυμάμαι καλά έγινε Τετάρτη; Την Πέμπτη είχα τη συναυλία. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω.»

Παρόλα αυτά, μια δήλωσή του ότι ένιωθε τύψεις επειδή ο Μαζωνάκης τον είχε καλέσει τον προηγούμενο μήνα και ο ίδιος δεν είχε βρει χρόνο να συναντηθούν, τον έφερε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων. Για να απαντήσει στις επιθέσεις που δέχτηκε, ο Νίκος Οικονομόπουλος επέλεξε να μιλήσει στον δημοσιογράφο Γιώργο Λιάγκα, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον άνθρωπο στον οποίο έχει δώσει τις περισσότερες συνεντεύξεις και δηλώσεις του.

Η προσωπική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής. Όπως δήλωσε, τον γνώριζε πάρα πολλά χρόνια: «Έχουμε κάνει γυμναστική μαζί, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα τα οποία είναι προσωπικά μας.»

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να αναλύσει δημόσια τις προσωπικές τους συζητήσεις, απαντώντας σε όσους δημοσιογράφους ισχυρίζονται ότι δεν ήταν δίπλα του. «Εγώ δεν θα κάτσω όμως στην τηλεόραση να αναλύσω όλα αυτά που έχω πει με τον Γιώργο, αν ήμουν δίπλα του ή αν δεν ήμουν δίπλα του, όπως θέλουν να ισχυρίζονται κάποιοι δημοσιογράφοι, που εύχομαι να είναι καλά,» είπε χαρακτηριστικά. Δήλωσε ότι δέχεται την κριτική, αλλά θεωρεί ότι κάποιες φορές αυτή ξεπερνά τα όρια της αλήθειας, υπογραμμίζοντας πως ό,τι κάνει, το κάνει με αλήθεια, είτε αφορά την προσωπική είτε την επαγγελματική του ζωή.

Οι παρερμηνείες και το ανεκπλήρωτο ραντεβού

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στις παρερμηνείες που δημιουργήθηκαν σχετικά με τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ειδικά όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι δεν μιλούσαν για ενάμιση μήνα. Ο τραγουδιστής τόνισε ότι τέτοια πράγματα παρερμηνεύονται και δεν είναι σωστό, καθώς μπορούν να επηρεάσουν την άποψη του κοινού για τον ίδιο, βασιζόμενα σε αναλήθειες. «Εγώ με τον Γιώργο πάντα ήμουν κοντά. Δεν ήμουν ποτέ κολλητός με τον Γιώργο -το έχω ξαναπεί και σε σένα αυτό, να θυμάσαι- αλλά τον αγαπούσα πάντα. Όπου βρισκόμασταν τα λέγαμε,» διευκρίνισε, τονίζοντας τη σταθερή του αγάπη και επικοινωνία με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Ο λόγος που το προγραμματισμένο ραντεβού τους δεν πραγματοποιήθηκε οφειλόταν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου. Όπως εξήλε, το τελευταίο διάστημα έλειπε για συναυλίες, κάτι που εμπόδισε τη συνάντησή τους. «Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, με μηνύματα, όπως και τα είδες κι εσύ, και είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε. Αλλά εγώ ήμουν τότε στις συναυλίες. Άρα μέχρι να τελειώσουν οι συναυλίες και να βρεθούμε έγινε το κακό συμβάν αυτό, το άσχημο,» ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν απολογείται, αλλά εξηγεί την κατάσταση. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθησή του για την πρόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν νομίζω να μου έλεγε κάτι για δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι θα ‘θελε να μιλήσει μαζί μου. Αυτό νιώθω μέσα μου.»

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr