Νέα στοιχεία για το χρηματοκιβώτιο και τη διαθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ένα ασημένιο χρηματοκιβώτιο που εντοπίστηκε στην οικία του τραγουδιστή, καθώς και το περιεχόμενό του. Για την πρόσβαση σε αυτό, έχει ήδη εκδοθεί εισαγγελικό ένταλμα, ενώ παράλληλα ανακύπτουν νέα στοιχεία σχετικά με τη διαθήκη του καλλιτέχνη.

Οι προσπάθειες για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η δημοσιογράφος Νάντια Αλεξίου στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, οι Αρχές έχουν ήδη προβεί σε προσπάθειες για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου. Μάλιστα, έγινε χρήση ιδιώτη κλειδαρά, ωστόσο η προσπάθεια δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το επίμαχο χρηματοκιβώτιο φέρεται να είναι εξοπλισμένο με σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης. Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, η πρόσβαση στο περιεχόμενό του θα μπορούσε να γίνεται μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, αναγνώρισης ίριδας ή άλλου αντίστοιχου βιομετρικού χαρακτηριστικού.

Διαδικασίες πρόσβασης και ειδικό λογισμικό

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, φαίνεται να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία από την πλευρά του κατασκευαστή του χρηματοκιβωτίου, η οποία προβλέπεται για την περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, ώστε να αποκτηθεί πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ειδικού λογισμικού.

Το λογισμικό αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει την πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο, και η εφαρμογή του θα μπορούσε να γίνει μέσω της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα ευρήματα που ενδεχομένως περιέχει.

Το ζήτημα της διαθήκης

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαθήκης του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει γίνει γνωστό πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν είχε υπογράψει διαθήκη. Παρόλο που υπήρχε ένα κείμενο, αυτό θα έπρεπε να υπογραφεί ενώπιον συμβολαιογράφου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία νομικά.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως δεν προχώρησε σε αυτό το ραντεβού με τον συμβολαιογράφο, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη και υπογραφή της διαθήκης του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr