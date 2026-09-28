Ο Ανδρέας Κοντόπουλος παντρεύτηκε κρυφά και περιμένει παιδί

Ο καταξιωμένος ηθοποιός Ανδρέας Κοντόπουλος παντρεύτηκε την αγαπημένη του σε στενό κύκλο, με λίγους καλεσμένους να δίνουν το «παρών» στο μυστήριο. Η είδηση του γάμου του γνωστού ηθοποιού έγινε γνωστή μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το γεγονός, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως το ζευγάρι περιμένει και παιδί.

Ο γάμος και η αποκάλυψη

Ο Ανδρέας Κοντόπουλος ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του, κρατώντας την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ανάμεσα στους καλεσμένους που παρευρέθηκαν στον γάμο, όπως φάνηκε στις φωτογραφίες, ήταν και ο συνάδελφός του, Ανδρέας Κωνσταντίνου.

Την αποκάλυψη του γάμου έκανε ο Χάρης Τζωρτζάκης, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες τόσο από το μυστήριο όσο και από το γλέντι που ακολούθησε. Από τη φουσκωμένη κοιλίτσα της νύφης στις φωτογραφίες, έγινε αντιληπτό ότι το ζευγάρι αναμένει σύντομα τον ερχομό του πελαργού.

Η προσωπική ζωή του ηθοποιού

Ο Ανδρέας Κοντόπουλος, αν και πετυχημένος και ταλαντούχος ηθοποιός, διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή. Για χρόνια υπήρξε ζευγάρι με την Τζένη Θεωνά, ωστόσο μετά τον χωρισμό τους το 2010, επέλεξε να κρατήσει την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η στάση αυτή του ηθοποιού εξηγεί γιατί ο γάμος του πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο και έγινε γνωστός εκ των υστέρων, μέσω των αναρτήσεων του Χάρη Τζωρτζάκη.

Οι καλλιτεχνικές του επιλογές και οι σκέψεις του

Ο Ανδρέας Κοντόπουλος είχε από μικρός μια φυσική τάση να ανεβαίνει στη σκηνή, ξεκινώντας από τις θεατρικές ομάδες του σχολείου. Οι σπουδές του στην υποκριτική ήρθαν ως φυσικό επακόλουθο, επηρεασμένος και από την αγάπη της μητέρας του για την υποκριτική και την επιλογή της οικογένειάς του να ψυχαγωγείται μέσω του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Αρχικά, ο κινηματογράφος τον εντυπωσίαζε περισσότερο και τα σχέδιά του περιλάμβαναν σπουδές στην Ελλάδα και στη συνέχεια φυγή στο εξωτερικό για εξέλιξη. Ωστόσο, κάποιες επαγγελματικές ευκαιρίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του τον παρέκκλιναν από αυτά τα αρχικά σχέδια. Ο ίδιος έχει εκφράσει τη μεταμέλειά του που δεν τόλμησε να σπουδάσει ελληνική φιλολογία, κάτι που θα ήθελε να κάνει καθαρά για προσωπικές γνώσεις.

Στο παρελθόν, σε μικρότερη ηλικία, είχε κάνει απόπειρες να φύγει στο εξωτερικό, οι οποίες όμως δεν ευδοκίμησαν. Πλέον, θεωρεί δύσκολο σε μεγάλο βαθμό να ακολουθήσει κάτι τέτοιο λόγω της ηλικίας του, αν και έχει ταξιδέψει πολύ και θα το σκεφτόταν υπό ορισμένες συνθήκες. Πιστεύει ότι όσο πιο μικρός είναι κανείς, τόσο πιο εύκολο είναι να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις, όπως δήλωσε πρόσφατα στο savoirville.gr.

Με πληροφορίες από: espressonews.gr