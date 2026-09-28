Η εμφάνιση της Μαντόνα στα MTV VMAs 2026 δίχασε το κοινό

Η εμφάνιση της Μαντόνα στα MTV VMAs 2026, που πραγματοποιήθηκαν χθες, 27 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε έντονες συζητήσεις και δίχασε το κοινό. Η «βασίλισσα της ποπ» επέστρεψε στη σκηνή της διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια απουσίας, ανοίγοντας το σόου και αποσπώντας συνολικά επτά βραβεία. Ωστόσο, ένα άβολο αστείο που έκανε, καθώς και κάποια λάθος πλάνα, οδήγησαν σε πληθώρα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μεγάλη επιστροφή και τα βραβεία

Η Μαντόνα πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή των MTV VMAs 2026, 23 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση. Άνοιξε τη βραδιά ερμηνεύοντας δύο τραγούδια από το άλμπουμ της «Confessions II», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο.

Η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη σε επίπεδο βραβεύσεων, καθώς κέρδισε συνολικά επτά βραβεία από τις δεκατρείς κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια. Μεταξύ των διακρίσεων που απέσπασε ήταν και το σημαντικό βραβείο του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς».

Το άβολο αστείο που προκάλεσε αμηχανία

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Best Dance για το «Confessions II - The Film». Εκείνη τη στιγμή, φάνηκε να έχει ξεχάσει ποιο βραβείο επρόκειτο να παραλάβει, δημιουργώντας μια στιγμή αμηχανίας.

Στη συνέχεια, έκανε ένα αστείο σχετικά με ένα laser pointer που ήθελε να βγάλει «από τον κώλο της», το οποίο δεν έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό. Η αντίδραση του κοινού έδειξε σαφώς την αμηχανία που προκάλεσε η δήλωση. Η Charli XCX, η οποία βρισκόταν επίσης στη σκηνή, χρειάστηκε να συμβουλευτεί την κάρτα της για να υπενθυμίσει στη Μαντόνα το βραβείο που είχε μόλις κερδίσει. Παρόλα αυτά, η Μαντόνα επέμεινε στο αρχικό της αστείο, σχολιάζοντας: «Δεν καταλάβατε το αστείο για το λέιζερ στον κώλο μου, έτσι δεν είναι; Ήταν εκεί πάνω όλη νύχτα πριν το βγάλω».

Σχόλια για το ύψος του μικροφώνου

Πέρα από το άβολο αστείο, η Μαντόνα σχολίασε και το ύψος του μικροφώνου στη σκηνή. «Παραείναι κοντό το μικρόφωνο», είπε, εκφράζοντας την ενόχλησή της.

Λίγο νωρίτερα, είχε βρεθεί ξανά στη σκηνή μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ για να παραλάβουν το βραβείο «Καλύτερη Συνεργασία» για το τραγούδι τους «Bring Your Love». Τότε, διαπιστώνοντας ότι το μικρόφωνο ήταν πολύ ψηλά και για τις δύο, η Μαντόνα αυτοσαρκάστηκε λέγοντας πως είναι κοντές.

Η συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Η συνεργασία της Μαντόνα με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ για το τραγούδι «Bring Your Love» τιμήθηκε με το βραβείο «Καλύτερη Συνεργασία». Η Μαντόνα αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που προέκυψε αυτή η συνεργασία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αρχικά προσέγγισε τους συνεργάτες της Κάρπεντερ, αλλά δεν έλαβε απάντηση για πέντε ημέρες. Τελικά, αναγκάστηκε να στείλει η ίδια προσωπικό μήνυμα στη νεαρή τραγουδίστρια. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, με χιουμοριστική διάθεση, απάντησε ότι η ίδια απαντάει πιο γρήγορα στα μηνύματα.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η παρουσία της Μαντόνα στα MTV VMAs 2026 δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στο X (πρώην Twitter). Τα σχόλια ήταν ποικίλα και διχασμένα, καλύπτοντας κάθε πτυχή της εμφάνισής της.

Οι χρήστες σχολίασαν τα πάντα, από την ενδυμασία της και τις δηλώσεις της, μέχρι τον τρόπο που χόρευε. Οι απόψεις διχάστηκαν έντονα: από τη μία πλευρά υπήρχαν εκείνοι που υποστήριζαν, με όχι πάντα κομψό τρόπο, ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί, και από την άλλη, εκείνοι που επέμεναν πως παραμένει αναμφισβήτητα η βασίλισσα της ποπ.

Με πληροφορίες από: Reader