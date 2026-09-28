Σε μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ένα φυλακτό που τη συνόδευε καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με το κοινό τη βαθιά πνευματική σημασία της Τίμιας Ζώνης, την οποία δεν αποχωρίστηκε ούτε στιγμή μέχρι τη γέννηση της κόρης της. Η αποκάλυψη αυτή έφερε στο φως μια πτυχή της προσωπικής της ζωής, συνδεδεμένη με την πίστη και την παράδοση.

Η προσωπική εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για αυτή την εμπειρία μέσα από την εκπομπή της στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Η εξομολόγηση αυτή αφορούσε μια συνήθεια που διατήρησε με ευλάβεια για πολλούς μήνες, καθιστώντας την Τίμια Ζώνη αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της κατά την περίοδο της κύησης.

Περιγράφοντας λεπτομερώς την εμπειρία της, η παρουσιάστρια ανέφερε πως το φυλακτό της το είχε φέρει η Έλενα Πολυκάρπου από το Βατοπαίδι. Η ίδια το φόρεσε αμέσως μόλις έμεινε έγκυος, με σκοπό να την προστατεύει. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Μόλις έμεινα έγκυος την έβαλα για να με προστατέψει. Την έβγαλα με το που γέννησα».

Η Τίμια Ζώνη και η προστασία κατά τη γέννα

Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε πως η Τίμια Ζώνη παρέμεινε πάνω της καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ακόμη και τη στιγμή της γέννας, όταν εισήλθε στο χειρουργείο, εξέφρασε την επιθυμία της να κρατήσει τη ζώνη της. Όπως αποκάλυψε, το ιατρικό προσωπικό την ενημέρωσε ότι πολλές γυναίκες ακολουθούν την ίδια πρακτική, επιβεβαιώνοντας έτσι τη διαδεδομένη πίστη σε αυτό το φυλακτό.

Η παρουσιάστρια αφαίρεσε το ιερό κειμήλιο μόνο αφότου έφερε στον κόσμο την κόρη της. Η δήλωσή της «Την έβγαλα με το που γέννησα» υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να το φοράει καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης, πιστεύοντας στην προστατευτική του δύναμη για την ίδια και το παιδί της.

Η παράδοση της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου

Η Τίμια Ζώνη, στην οποία αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, συνδέεται άμεσα με την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, που βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Εκεί διατηρείται μια μακρά και σεβαστή παράδοση, σύμφωνα με την οποία ευλογούνται μικρές κορδέλες. Αυτές οι κορδέλες τοποθετούνται πάνω στην αυθεντική Τίμια Ζώνη της Παναγίας, αποκτώντας έτσι την ευλογία της.

Οι ευλογημένες αυτές κορδέλες προσφέρονται στη συνέχεια ως ευλογία σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην τεκνοποίηση ή επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Η πρακτική αυτή αποτελεί μέρος μιας βαθιάς θρησκευτικής παράδοσης, προσφέροντας ελπίδα και πνευματική υποστήριξη σε όσες το επιθυμούν.

Το θρησκευτικό έθιμο και οι πνευματικές οδηγίες

Σύμφωνα με το καθιερωμένο θρησκευτικό έθιμο, οι γυναίκες που λαμβάνουν αυτές τις ευλογημένες κορδέλες τις φορούν γύρω από τη μέση τους. Η πράξη αυτή δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένες πνευματικές πρακτικές, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ευλογίας.

Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν την προσευχή και τη νηστεία, ακολουθώντας τις σχετικές πνευματικές οδηγίες που δίνονται. Η τήρηση αυτών των οδηγιών θεωρείται σημαντική για την αποτελεσματικότητα του φυλακτού και την εκπλήρωση της επιθυμίας για απόκτηση παιδιού, ενισχύοντας την πίστη και την προσήλωση στην παράδοση.

Με πληροφορίες από: Reader