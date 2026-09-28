Άννα Βίσση: Το πρώτο μήνυμα μετά τον θρίαμβο στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση πέτυχε να γεμίσει ασφυκτικά το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιώντας μια μεγάλη συναυλία που προσέλκυσε 95.000 άτομα. Η επιτυχία αυτή ήρθε παρά τις δυσμενείς προβλέψεις για τον καιρό και την ψυχρούλα, με το κοινό να αγνοεί τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Μετά τον θρίαμβο αυτό, η τραγουδίστρια έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα συναισθήματά της.

Ο θρίαμβος στο ΟΑΚΑ

Για ακόμη μία φορά, η Άννα Βίσση δικαίωσε τον τίτλο της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ», καθώς 95.000 άτομα κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ για τη συναυλία της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το πλήθος αγνόησε τις προειδοποιήσεις για τον καιρό και την ψυχρούλα, δημιουργώντας μια ασφυκτικά γεμάτη ατμόσφαιρα στο στάδιο.

Ακολουθώντας τις οδηγίες των διοργανωτών, οι θεατές άρχισαν να συγκεντρώνονται στην περίμετρο του σταδίου πριν από τις 17:00, με στόχο να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση. Παρά τα όποια παράπονα για καθυστερήσεις κατά την είσοδο, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό ομαλά και χωρίς απρόοπτα, χάρη στην άοκνη εργασία μιας στρατιάς ανθρώπων για μέρες.

Η έναρξη και οι εκπλήξεις της βραδιάς

Το πρόγραμμα της βραδιάς άνοιξε ο Argy, ο διεθνούς φήμης Έλληνας DJ, ο οποίος παρέμεινε στα decks για περίπου μία ώρα, προθερμαίνοντας το κοινό. Στις 21:05, τα φώτα έσβησαν και η Άννα Βίσση προσγειώθηκε στη σκηνή, μια κίνηση που θύμισε την εμφάνιση της Kylie Minogue στη Μελβούρνη. Η συναυλία ξεκίνησε εν μέσω ιαχών με τα τραγούδια «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που», εξελισσόμενη σε ένα τετράωρο αδιάκοπο πάρτι.

Ανάμεσα στα σημεία αναφοράς της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, η οποία ξεχώρισε με τα σόλο της δίπλα στην Ελληνίδα σταρ. Επίσης, ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η «συνάντηση» της Άννας Βίσση με τον 16χρονο εαυτό της, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Προς το τέλος της βραδιάς, σε μια βαθιά συγκινητική στιγμή, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Έφυγε πάρα πολύ νωρίς, άδικα, σοκαριστικά», ανέφερε, εκφράζοντας τη θλίψη της.

Στη συνέχεια, κάλεσε το κοινό να τραγουδήσει μαζί της ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του, το «Σάββατο», από τη συνεργασία του με τον Φοίβο. Αμέσως μετά, η Άννα Βίσση του αφιέρωσε το τραγούδι «Τρένο», ολοκληρώνοντας τη στιγμή με ένα ιδιαίτερο φόρο τιμής.

Το πρώτο μήνυμα της Άννας Βίσση

Την Κυριακή, 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσω αυτής, μοιράστηκε τα συναισθήματά της με τους χιλιάδες θαυμαστές της.

Στο μήνυμά της, η Άννα Βίσση έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr