Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Φοίβος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού, όπου προχώρησε σε ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις σχετικά με την Άννα Βίσση. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους οι δυο τους δεν συνεργάστηκαν ποτέ, αλλά και στη συγκινητική αφιέρωση που έκανε η τραγουδίστρια στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας της στο ΟΑΚΑ.

Οι λόγοι της μη συνεργασίας με την Άννα Βίσση

Ο Φοίβος αποκάλυψε πως, στο παρελθόν, είχε γράψει συγκεκριμένα τραγούδια που προορίζονταν για την Άννα Βίσση. Ωστόσο, αυτά τα κομμάτια δεν της τα έδωσε ποτέ. Ο βασικός λόγος, όπως εξήγησε, ήταν ότι ένιωθε πως τότε θα αποτελούσε «προδοσία» προς τη Δέσποινα Βανδή, με την οποία είχε μια στενή επαγγελματική σχέση.

Σήμερα, η στάση του έχει διαφοροποιηθεί, αλλά η μη συνεργασία παραμένει. Ο μουσικοσυνθέτης δήλωσε ότι πλέον δεν θα σκεφτόταν καν να της δώσει τραγούδι, καθώς θεωρεί ότι η Άννα είναι με τον Νίκο Καρβέλα και «έτσι πρέπει να είναι». Εξέφρασε τον βαθύ του θαυμασμό για τη σχέση που διατηρούν οι δύο καλλιτέχνες, τονίζοντας ότι «έχει περάσει από 40 κύματα», αλλά παρ’ όλα αυτά παραμένουν πιστοί ο ένας στον άλλον. Ο Φοίβος ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να μπει «ανάμεσά τους», ακολουθώντας έναν βασικό κανόνα που ο ίδιος τηρεί: «ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις».

Η συγκίνηση για το «Σάββατο» και η αποθέωση της «μεγαλύτερης τραγουδίστριας»

Ο Φοίβος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την επιλογή της Άννας Βίσση να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με το τραγούδι «Σάββατο» κατά τη χθεσινή της συναυλία. Το συγκεκριμένο κομμάτι φέρει τη δική του δημιουργική υπογραφή. Η συγκίνηση ήταν έντονη για δύο λόγους, όπως ανέφερε: αφενός για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον κόσμο που τραγουδούσε το τραγούδι, αφετέρου για την ίδια την Άννα Βίσση και «όλο αυτό που ζει».

Σε μια δημόσια τοποθέτηση που δεν είχε κάνει μέχρι σήμερα, ο Φοίβος αποκάλεσε την Άννα Βίσση τη «μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι αυτή η πεποίθηση τον συνοδεύει από μικρή ηλικία, παρά το γεγονός ότι «πολλοί πέφτανε να με φάνε» για αυτή τη δήλωση. Πιστεύει ακράδαντα ότι της αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει και εκφράζει τη χαρά του τόσο για την ίδια όσο και για τον Νίκο Καρβέλα, αναγνωρίζοντας ότι έχουν περάσει και «πάρα πολύ δύσκολα». Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, χαρακτήρισε «συγκλονιστικό» το θέαμα των 90.000 ανθρώπων που πληρώνουν για να την παρακολουθήσουν, παρομοιάζοντας την Άννα Βίσση με ένα παγκόσμιο φαινόμενο: «Νομίζω είναι η Άννα και οι Metallica».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr