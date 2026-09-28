Φαίη Σκορδά και Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ιδιωτική απόδραση στη Χαλκιδική

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης πραγματοποίησαν μια ιδιωτική απόδραση στη Χαλκιδική, λίγο πριν την έναρξη των επαγγελματικών υποχρεώσεων της παρουσιάστριας στον ΑΝΤ1. Το ζευγάρι έκλεψε λίγο χρόνο για τους ίδιους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε έναν από τους αγαπημένους προορισμούς της Φαίης Σκορδά. Η απόδραση αυτή έλαβε χώρα λίγο πριν το φθινόπωρο και την επάνοδο στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Στιγμές χαλάρωσης στη Χαλκιδική

Πριν από λίγες ημέρες, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης βρέθηκαν στη Χαλκιδική, στην περιοχή Σάνη, όπου η παρουσιάστρια διατηρεί το εξοχικό της. Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, το ζευγάρι απόλαυσε μερικές ημέρες χαλάρωσης, θέλοντας να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με έναν όμορφο τρόπο. Η παρουσία του Αλέξανδρου έκανε την απόδραση ακόμη πιο ξεχωριστή για την παρουσιάστρια.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, η Φαίη και ο Αλέξανδρος έκαναν βόλτες στην παραλία και απόλαυσαν στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Γεύτηκαν καλό φαγητό και συναντήθηκαν με αγαπημένους φίλους, βρίσκοντας την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να γεμίσουν μπαταρίες. Η Χαλκιδική αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό για τη Φαίη Σκορδά, καθώς γνωρίζει καλά τις ομορφιές της και έχει δημιουργήσει εκεί το δικό της καταφύγιο.

Οι σταθερές της παρουσιάστριας

Για τη Φαίη Σκορδά, ο τόπος καταγωγής της, το Κιλκίς, καθώς και η Θεσσαλονίκη, παραμένουν σταθερές στη ζωή της. Όπως αναφέρει η ίδια στο περιβάλλον της, οι δεσμοί ζωής που διατηρεί χρόνια με αυτά τα μέρη είναι ισχυροί. Τα Πορόια, το Κιλκίς, η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη είναι τα μέρη στα οποία επιστρέφει πάντα, τις περισσότερες φορές με τα παιδιά της και τα τελευταία χρόνια και με τον σύντροφό της.

Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός της, αλλά και η ίδια, περιγράφουν ότι αντιμετωπίζει πάντα τις καταστάσεις με ηρεμία, ψυχραιμία, χαμηλούς τόνους και χαμόγελο. Αυτή η στάση δεν αλλάζει μέσα στα χρόνια και αφορά τόσο τους τόπους όσο και τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται και δημιουργεί σχέσεις ζωής.

Η σχέση και τα μελλοντικά σχέδια

Η σχέση της Φαίης Σκορδά και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη μετρά περίπου πέντε χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους, οι δυο τους είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένοι. Το ζευγάρι έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, καθώς ζουν μαζί στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια.

Η καθημερινότητά τους κυλά όμορφα, γεμάτη με πολλές υποχρεώσεις αλλά και ακόμη περισσότερη αγάπη. Ο γάμος αποτελεί ένα μελλοντικό τους σχέδιο, όπως αναφέρεται από το περιβάλλον τους, συμπληρώνοντας τη γλυκιά αυτή καθημερινότητα.

Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

Κατά την επιστροφή τους από τη Χαλκιδική, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έκαναν μια στάση στη Θεσσαλονίκη. Η στάση αυτή δόθηκε στην παρουσιάστρια την ευκαιρία να συναντήσει αγαπημένα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο παιδικός της φίλος και κουμπάρος, Σάββας Τζεβελέκης.

Με πληροφορίες από: Enikos