Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο: Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου

Η Ελένη Προκοπίου, μια από τις αγαπημένες μορφές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η ηθοποιός, η οποία αγαπήθηκε μέσα από τους ρόλους της, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση της απώλειας

Την είδηση του θανάτου της Ελένης Προκοπίου έκανε αρχικά γνωστή η ηθοποιός Μέλπω Κωστή και στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας. Ο Νίκος Νικόλιζας, στην ανάρτησή του για την απώλεια, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που του έδειξε η ηθοποιός όλα αυτά τα χρόνια.

«Καλό ταξίδι ακριβοθώρητη και μοναδική ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. Σε ευχαριστώ δημοσίως για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες όλα αυτά τα χρόνια. Από σήμερα θα βρίσκεσαι κοντά στον λατρεμένο σου μέντορα Δημήτρη Ιβάνωφ. Συλλυπητήρια στους οικείους σου που τόσο αγαπούσες!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η πορεία της στον κινηματογράφο

Η Ελένη Προκοπίου γεννήθηκε το 1939 και ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια, πριν περάσει σταδιακά στον κινηματογράφο, όπου απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα. Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1960 έως το 1972, συμμετείχε σε συνολικά 23 ταινίες, πολλές από τις οποίες με πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία. Παρόλα αυτά, η παρουσία της άφησε έντονο το σημάδι της στον ελληνικό κινηματογράφο, και παραμένει αγαπητή στο κοινό για τη συμβολή της σε ταινίες που θεωρούνται κλασικές στην ελληνική φιλμογραφία.

Το ξεχωριστό ταλέντο στον χορό

Η Ελένη Προκοπίου ξεχώριζε ιδιαίτερα στις ταινίες όπου απαιτούνταν χορός, καθώς εκτός από ηθοποιός υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, είχε η ίδια την επιμέλεια των χορογραφιών της. Το ταλέντο της στον χορό ήταν εμφανές από νεαρή ηλικία.

Από την ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε μαθήματα χορού μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη στη Σχολή Χορού της Λουκίας Σακελλαρίου – Κωτσοπούλου, η οποία λειτουργούσε στο Ωδείο Αθηνών. Οι δύο τους, ακόμη ως παιδιά, συμμετείχαν σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα τέλη της δεκαετίας του ’50.

Συνεργασίες που άφησαν εποχή

Στη συνέχεια της καριέρας της, η Ελένη Προκοπίου δημιούργησε ένα επιτυχημένο χορευτικό δίδυμο με τον Βαγγέλη Σειληνό, με κοινές εμφανίσεις τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Από το 1960 έως το 1965, οι δυο τους συμμετείχαν στα χορευτικά πολλών επιθεωρήσεων της Αθήνας.

Παράλληλα, αποτέλεσε κινηματογραφικό ζευγάρι με τον Γιώργο Πάντζα, καθώς οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνίστησαν σε πέντε ταινίες, αφήνοντας τη δική τους σφραγίδα στην ελληνική οθόνη.

Η κληρονομιά της στον ελληνικό κινηματογράφο

Όπως αναφέρει η Φίνος Φιλμ, η Ελένη Προκοπίου, με το σημαντικό ταλέντο στον χορό, τις υποκριτικές της δυνατότητες αλλά και την εξωτική ομορφιά της, κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό συνέβη παρότι επέλεξε να αποχωρήσει σχετικά νωρίς από την καλλιτεχνική ζωή.

Η προσφορά της στην έβδομη τέχνη παραμένει αναγνωρισμένη, με τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε να θεωρούνται πλέον κλασικές και να συνεχίζουν να αγαπιούνται από το κοινό.

Με πληροφορίες από: Topontiki