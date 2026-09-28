Η Ελένη Προκοπίου, μία από τις αγαπημένες ηθοποιούς και χορεύτριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, απεβίωσε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το βράδυ της ίδιας ημέρας, αρχικά μέσω ανάρτησης της ηθοποιού Μέλπως Κωστή και στη συνέχεια από τον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα.

Μια ζωή αφιερωμένη στον χορό και την υποκριτική

Η Ελένη Προκοπίου άφησε το στίγμα της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, διαθέτοντας σπουδαίο ταλέντο στον χορό, πηγαίες υποκριτικές δυνατότητες και εξωτική ομορφιά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η FinosFilm. Παρότι επέλεξε να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή σε σχετικά νεαρή ηλικία, η παρουσία της ήταν καθοριστική.

Η σχέση της με τον χορό ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, καθώς σπούδασε χορό από τα έξι της χρόνια. Φοίτησε στη Σχολία Χορού της Λουκίας Σακελλαρίου – Κωτσοπούλου, η οποία είχε ιδρύσει δική της σχολή στο Ωδείο Αθηνών. Εκεί, υπήρξε συμμαθήτρια και συνεργάτιδα με τη Μάρθα Καραγιάννη, με την οποία, ως παιδιά, συμμετείχαν και σε παραστάσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Η αποφοίτησή τους από τη σχολή πραγματοποιήθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας του ’50.

Η πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 1960 και μέχρι το 1972, η Ελένη Προκοπίου έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες. Σε πολλές από αυτές, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν ο ρόλος απαιτούσε χορό, καθώς υπήρξε και η ίδια χορεύτρια και μάλιστα είχε την επιμέλεια των χορογραφιών της σε κάποιες από τις ταινίες της.

Στη χρυσή εποχή των μιούζικαλ, η Ελένη Προκοπίου έκλεψε την παράσταση με ρόλους δυναμικών και σαγηνευτικών γυναικών. Στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας της, εμφανιζόταν αποκλειστικά ως χορεύτρια, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, πριν αναλάβει και υποκριτικούς ρόλους.

Σημαντικές συνεργασίες και κινηματογραφικές επιτυχίες

Η Ελένη Προκοπίου αποτέλεσε χορευτικό ντουέτο με τον Βαγγέλη Σειληνό, μία συνεργασία που επεκτάθηκε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Από το 1960 μέχρι το 1965, το συγκεκριμένο ντουέτο συμμετείχε στα χορευτικά των περισσότερων επιθεωρησιακών θεάτρων της πρωτεύουσας, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ψυχαγωγία της εποχής.

Εκτός από τις χορευτικές της συνεργασίες, η Ελένη Προκοπίου αποτέλεσε και κινηματογραφικό ζευγάρι με τον Γιώργο Πάντζα, με τους δύο ηθοποιούς να συμπρωταγωνιστούν σε πέντε ταινίες. Η ποικιλία των ρόλων της ήταν αξιοσημείωτη, καθώς πρωταγωνίστησε σε κάθε είδους ταινία, από μιούζικαλ και κωμωδίες μέχρι δράματα.

Μεταξύ των ταινιών στις οποίες συμμετείχε ήταν οι «Μικρές Αφροδίτες» (1963) του Νίκου Κούνδουρου, μια ταινία που γνώρισε διεθνή επιτυχία. Ακολούθησαν «Ο εμίρης και ο κακομοίρης» (1964), όπου υποδύθηκε την Γκιουλινάρ, μια πανέμορφη ανατολίτισσα πριγκίπισσα, «Το πρόσωπο της ημέρας» (1965) και το «Ραντεβού στον αέρα» (1965). Στο «Ραντεβού στον αέρα» είχε ρόλο τόσο ως χορεύτρια όσο και ως ηθοποιός, γεγονός που την ενέταξε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ. Επίσης, συμμετείχε στην ταινία «Και οι…14 ήταν υπέροχοι».

Η προσωπική ζωή και η αποχώρηση από τα φώτα

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, η Ελένη Προκοπίου παντρεύτηκε τον επιχειρηματία στον χώρο του επίπλου, Αντώνη Συρίγο. Η γνωριμία τους είχε γίνει στα γυρίσματα ταινιών, όπου και οι δύο δραστηριοποιούνταν. Από τον γάμο της με τον Αντώνη Συρίγο, απέκτησε μία κόρη, την Ειρήνη.

Μετά τον γάμο της, η Ελένη Προκοπίου πήρε την απόφαση να αποχωρήσει οριστικά από τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Η επιλογή της αυτή σηματοδότησε το τέλος μιας λαμπρής καριέρας στον κινηματογράφο και το θέατρο, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια κληρονομιά ρόλων και χορευτικών εμφανίσεων.

Το αντίο από τον καλλιτεχνικό κόσμο

Την είδηση του θανάτου της Ελένης Προκοπίου έκανε γνωστή η ηθοποιός Μέλπω Κωστή με ανάρτησή της, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Αργότερα, ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας επιβεβαίωσε την είδηση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του και αναφερόμενος στην προσφορά της.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Νικόλιζας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλό ταξίδι ακριβοθωρητη και μοναδική ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. Σε ευχαριστώ δημοσίως για την εμπιστοσύνη που μου δειξες όλα αυτά τα χρονια. Από σήμερα θα βρίσκεσαι κοντά στον λατρεμένο σου μέντορα Δημήτρη Ιβάνωφ. Συλλυπητήρια στους οικείους σου που τόσο αγαπούσες!»

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis