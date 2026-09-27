Στο νοσοκομείο ο Παύλος Κοντογιαννίδης: «Φτου ξελευθερία...»

Εκτάκτως στο Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο βρέθηκε ο ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης, ωστόσο η κατάστασή του δεν κρίνεται ανησυχητική. Ο ίδιος ο ηθοποιός επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για την περιπέτειά του, αναρτώντας μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η ανάρτηση του ηθοποιού από το νοσοκομείο

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μια φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται φορώντας χειρουργική ενδυμασία, ενώ βρίσκεται εντός του Κωνσταντοπούλειου νοσοκομείου. Με την ανάρτησή του, ο ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία του και να διαβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά.

Η ανάρτηση ξεκίνησε με τη φράση «Φτου ξελευθερία!», υποδηλώνοντας την ανακούφισή του. Στο κείμενο που συνόδευε τη φωτογραφία, ο κ. Κοντογιαννίδης περιέγραψε το νοσοκομείο ως «την άμεση και ανιδιοτελή έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς».

Οι θερμές ευχαριστίες για το προσωπικό

Ο ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις υπηρεσίες που έλαβε από τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου. Τόνισε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στον χώρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ».

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης υπογράμμισε τη συνολική ανθρώπινη συμπεριφορά που βίωσε κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Η ανάρτησή του είχε ως στόχο να καταθέσει τις ευχαριστίες του για «όλη την ατμόσφαιρα» που συνάντησε στο νοσοκομείο.

Ειδική μνεία στην διευθύντρια της κλινικής

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε ο ηθοποιός στην διευθύντρια της γαστρεντερολογικής κλινικής του Κωνσταντοπούλειου νοσοκομείου, κα Παρασκευά. Ο κ. Κοντογιαννίδης εξήρε τη φροντίδα και την επιστημονική της κατάρτιση, αλλά και τον χαρακτήρα της.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του έγραψε: «Και ειδική μνεία για την κα Παρασκευά διευθύντρια, καταπληκτική επιστήμονας και φοβερός άνθρωπος!!». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την προσωπική εκτίμηση του ηθοποιού προς το πρόσωπο της διευθύντριας για την άψογη συμπεριφορά και την αποτελεσματική της συμβολή.

Αναμονή για την επόμενη ενημέρωση

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης διαβεβαίωσε τους φίλους του ότι «Όλα καλά, φίλτατοι φίλοι!». Παράλληλα, τους ενημέρωσε ότι προτίθεται να ακολουθήσει μια νέα ανάρτηση, στην οποία θα εξηγήσει λεπτομερέστερα τι ακριβώς του συνέβη.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, θα δημοσιεύσει ένα «βιντεάκι (χρονογράφημα), τιμής ένεκεν» για την ανθρώπινη συμπεριφορά που βίωσε στον χώρο του νοσοκομείου. Αυτή η κίνηση δείχνει την πρόθεσή του να μοιραστεί περαιτέρω την εμπειρία του και να τιμήσει το προσωπικό του Κωνσταντοπούλειου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr