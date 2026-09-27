Άννα Βίσση και Kylie Minogue: Παρόμοια εμφάνιση σε συναυλίες με διαφορά ωρών

Μια εντυπωσιακή σύμπτωση σημάδεψε τις πρόσφατες εμφανίσεις δύο μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, της Άννας Βίσση και της Kylie Minogue. Οι δύο καλλιτέχνιδες παρουσίασαν σκηνικά show με αξιοσημείωτη ομοιότητα, πραγματοποιώντας τις εμφανίσεις τους με διαφορά μόλις λίγων ωρών, από το ΟΑΚΑ της Αθήνας μέχρι τη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Η ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση πρόσθεσε μια νέα, σημαντική σελίδα στην ιστορία των μεγάλων συναυλιών που έχουν φιλοξενηθεί στην Ελλάδα. Το βράδυ του Σαββάτου, η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, συγκεντρώνοντας περίπου 100.000 θεατές που την παρακολούθησαν.

Η είσοδός της στη σκηνή ήταν ιδιαίτερα θεαματική και εντυπωσίασε τους χιλιάδες θαυμαστές της από τα πρώτα λεπτά του show. Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε μέσα από μια κυκλική μεταλλική κατασκευή, η οποία την ανύψωσε κυριολεκτικά στον αέρα, πάνω από τη σκηνή, πριν τελικά «προσγειωθεί» μπροστά στο κοινό της. Η στιγμή αυτή, κατά την οποία η τραγουδίστρια «πέταξε» πάνω από τη σκηνή του ΟΑΚΑ, σημειώθηκε περίπου στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Η εντυπωσιακή παρουσία της Kylie Minogue στη Μελβούρνη

Σχεδόν 15 ώρες πριν από την εμφάνιση της Άννας Βίσση στην Αθήνα, μια εξίσου εντυπωσιακή σκηνική παρουσία είχε πραγματοποιηθεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Η Kylie Minogue εμφανίστηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Melbourne Cricket Ground, στο πλαίσιο του μεγάλου τελικού του αυστραλιανού ποδοσφαίρου.

Η Αυστραλή pop star παρουσίασε ένα 20λεπτο show κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, μπροστά σε περισσότερους από 100.000 θεατές στη γενέτειρά της. Προς το τέλος της εμφάνισής της, συγκεκριμένα κοντά στο 15ο λεπτό, η Kylie Minogue ανέβηκε πάνω σε μια κυκλική μεταλλική κατασκευή, παραμένοντας στον αέρα, πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, για αρκετά λεπτά. Η εμφάνιση της Kylie Minogue στη Μελβούρνη, με την ανύψωσή της πάνω από τη σκηνή, έλαβε χώρα περίπου στις 13:40 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε περίπου 06:40 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Η σύμπτωση των δύο show και η χρονική απόσταση

Η ομοιότητα ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις, αυτή της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και της Kylie Minogue στη Μελβούρνη, δεν πέρασε απαρατήρητη. Η χρονική συγκυρία καθιστά την ιστορία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, καθώς ανάμεσα στις δύο σχεδόν πανομοιότυπες εικόνες μεσολάβησαν λίγο λιγότερες από 15 ώρες.

Το γεγονός ότι η Kylie Minogue εμφανίστηκε περίπου στις 06:40 το πρωί ώρα Ελλάδας και η Άννα Βίσση «πέταξε» πάνω στη σκηνή του ΟΑΚΑ περίπου στις 21:00 της ίδιας ημέρας, υπογραμμίζει την εντυπωσιακή σύμπτωση. Αυτή η μικρή χρονική διαφορά ενίσχυσε την αίσθηση του παράδοξου και του εντυπωσιακού για τους κοινούς θαυμαστές των δύο καλλιτέχνιδων.

Αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η αξιοσημείωτη ομοιότητα των δύο σκηνικών παρουσιών έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους κοινούς φαν των δύο τραγουδιστριών. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν το κοινό στοιχείο που χαρακτήριζε τα δύο show, αναδεικνύοντας τη σύμπτωση.

Τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν στην πλειονότητά τους θετικά, με αρκετούς θαυμαστές να αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη σύμπτωση με χιούμορ. Η συζήτηση γύρω από τις παρόμοιες εμφανίσεις των δύο pop stars προσέθεσε μια ξεχωριστή νότα στην κάλυψη των συναυλιακών τους γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta