Η εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο Open παραμένει στον «πάγο»

Η εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο Open συνεχίζει να βρίσκεται στον «πάγο», καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερα σχετικά με την υλοποίησή της. Το πρότζεκτ, για το οποίο είχε υπάρξει συμφωνία το προηγούμενο καλοκαίρι, παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει δύο βασικά σενάρια για το μέλλον της εκπομπής.

Η αρχική συμφωνία για τη late night εκπομπή

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε συμφωνήσει με το Open το προηγούμενο καλοκαίρι για την παρουσίαση μιας νέας late night εκπομπής. Το περιεχόμενο της εκπομπής θα περιλάμβανε καλεσμένους, οι οποίοι θα συνομιλούσαν με τον παρουσιαστή, καθώς και διάφορες θεματικές ενότητες.

Στο πλαίσιο αυτής της αρχικής συμφωνίας, είχε αποφασιστεί να συμμετάσχει στην εκπομπή και ο Πάνος Κατσαρίδης. Η παρουσία του Κατσαρίδη θα συμπλήρωνε το πάνελ και θα συνέβαλε στη δομή των διαφόρων ενοτήτων που είχαν σχεδιαστεί για το πρότζεκτ.

Η σημερινή κατάσταση του πρότζεκτ

Παρά τις αρχικές συμφωνίες και τον σχεδιασμό, μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει προχωρήσει όσον αφορά την υλοποίηση της εκπομπής. Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, με το πρότζεκτ να βρίσκεται σε αναμονή.

Αυτή η έλλειψη προόδου σημαίνει ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά σχετικά με το αν και πότε θα βγει στον αέρα η εκπομπή. Η αβεβαιότητα κυριαρχεί ως προς την τελική μορφή και τον χρόνο προβολής του τηλεοπτικού εγχειρήματος.

Το πρώτο σενάριο: Για το β’ μισό της σεζόν

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται για το μέλλον της εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντάρα είναι η προβολή της κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι η εκπομπή θα μπορούσε να κάνει πρεμιέρα μετά την αρχική φάση της σεζόν, ενδεχομένως στις αρχές του νέου έτους.

Η πιθανότητα αυτή αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό για την τελική υλοποίηση του πρότζεκτ, δίνοντας χρόνο για την ολοκλήρωση των απαραίτητων προετοιμασιών. Ωστόσο, η καθυστέρηση αυτή μεταθέτει την έναρξη της εκπομπής σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο από αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί.

Το απαισιόδοξο σενάριο: Να μην βγει στον αέρα

Παράλληλα με το σενάριο της καθυστερημένης πρεμιέρας, υπάρχει και ένα πιο απαισιόδοξο ενδεχόμενο. Αυτό προβλέπει ότι η εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα ενδέχεται να μην βγει τελικά στον «αέρα» καθόλου. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την οριστική ματαίωση του πρότζεκτ, παρά τις αρχικές συμφωνίες.

Αυτή η προοπτική υποδηλώνει ότι οι δυσκολίες ή οι αλλαγές στον προγραμματισμό του καναλιού μπορεί να οδηγήσουν στην ακύτρωση της εκπομπής. Η αβεβαιότητα παραμένει έντονη, καθώς δεν έχει υπάρξει κάποια οριστική απόφαση για το μέλλον του πρότζεκτ.

Το ενεργό συμβόλαιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της εκπομπής, το συμβόλαιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα με το Open παραμένει ενεργό. Η συμφωνία του δημοσιογράφου με το κανάλι ισχύει μέχρι και το τέλος της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν.

Αυτό σημαίνει ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας διατηρεί τη συνεργασία του με το Open, ανεξαρτήτως του αν το συγκεκριμένο πρότζεκτ θα υλοποιηθεί ή όχι. Η συμβατική του δέσμευση με το κανάλι συνεχίζεται για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Reader