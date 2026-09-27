Ο Γιώργος Χρυσοστόμου επιστρέφει στην κωμωδία και μιλά για την πολιτική ορθότητα

Ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Χρυσοστόμου επιστρέφει στη θεατρική σκηνή, πρωταγωνιστώντας στην κωμωδία «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά», η οποία ανεβαίνει στο Θέατρο Ιλίσια από τις 3 Οκτωβρίου. Με αφορμή την παράσταση, ο ηθοποιός μίλησε για την επιστροφή του στην κωμωδία, ένα είδος που επιθυμούσε φέτος. Επίσης, αναφέρθηκε στις αλλαγές στο χιούμορ λόγω της πολιτικής ορθότητας και στον τηλεοπτικό του ρόλο στη σειρά «Camping».

Η επιστροφή στην κωμωδία

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου εξέφρασε την προσωπική του χαρά για την επιστροφή του στην κωμωδία, ένα είδος που είχε ζητήσει να παίξει φέτος, αναζητώντας κάτι «χωρίς πολύ βάρος πάνω στη σκηνή για την ψυχή του». Η νέα του θεατρική δουλειά είναι το έργο του Richard Bean, «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» (One Man, Two Guvnors), μια παραγωγή που παντρεύει την παράδοση της commedia dell’arte με το βρετανικό χιούμορ.

Η παράσταση θα φιλοξενείται στο Θέατρο Ιλίσια και οι παραστάσεις ξεκινούν από τις 3 Οκτωβρίου. Ο ηθοποιός αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο του υπηρέτη Φράνσις, ενώ η Γρηγορία Μεθενίτη ερμηνεύει τον απαιτητικό διπλό ρόλο της Ρέιτσελ/Ρόσκο.

Η υπόθεση του έργου «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»

Στην καρδιά της πλοκής βρίσκεται ο Φράνσις, ένας χαρακτήρας που χρειάζεται επειγόντως δουλειά και, ακόμη πιο επειγόντως, φαγητό. Όταν του δίνεται η ευκαιρία να εργαστεί για δύο διαφορετικά αφεντικά ταυτόχρονα, αποφασίζει να δεχτεί αυτή την πρόκληση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν από τους δύο εργοδότες του. Αυτή η απόφαση, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι και η πιο σοφή.

Η κατάσταση περιπλέκεται δραματικά, καθώς το ένα αφεντικό κρύβεται πίσω από ψεύτικη ταυτότητα, ενώ το άλλο μπλέκεται σε ύποπτες ιστορίες έρωτα και εγκλήματος. Ο Φράνσις βρίσκεται να τρέχει πανικόβλητος από τον έναν στον άλλον, προσπαθώντας απεγνωσμένα να κρατήσει τα πάντα μυστικά και να διαχειριστεί τις παράλληλες υποχρεώσεις του. Αυτή η αγωνιώδης προσπάθεια οδηγεί σε ένα ξέφρενο, απολαυστικό πανδαιμόνιο από παρεξηγήσεις, χαμένα μηνύματα, κρυφούς έρωτες και κακά σχεδιασμένες δολοπλοκίες, όπου ο κόσμος γύρω του μοιάζει να διαλύεται σε ένα ατελείωτο χάος.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Θάνου Τοκάκη

Τη σκηνοθεσία του έργου υπογράφει ο Θάνος Τοκάκης, ο οποίος δημιουργεί μία άχρονη συνθήκη στην παράσταση. Η ατμόσφαιρα θυμίζει την εξωφρενική διάθεση των Monty Python, όπου όλα μπορούν να συμβούν, με το παράδοξο και τις κωμικές ανατροπές να κυριαρχούν.

Το έργο, μέσα από αυτή τη σκηνοθετική ματιά, μετατρέπει το χάος σε μια πολύχρωμη θεατρική απόλαυση. Ουσιαστικά, εξελίσσεται σε έναν ύμνο στην αταξία, την επιβίωση και το πηγαίο γέλιο, προσφέροντας μια σύγχρονη κωμωδία με δυναμισμό και ανατρεπτικό πνεύμα.

Πολιτική ορθότητα και χιούμορ σήμερα

Σε σχετική ερώτηση που αφορούσε την επίδραση της πολιτικής ορθότητας στη σημερινή κωμωδία, ο Γιώργος Χρυσοστόμου έδωσε τη δική του οπτική. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι αυτά που θεωρούνταν χιούμορ και προκαλούσαν γέλιο πριν από 15 χρόνια, δεν «περνούν» πλέον ως τέτοια στο σύγχρονο κοινό. Αυτό υποδηλώνει μια σημαντική μετατόπιση στα όρια και τις αντιλήψεις του κωμικού.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος, «στην κωμωδία σήμερα δεν περνούν σαν χιούμορ αυτά που λέγονταν πριν 15 χρόνια, τώρα κάνουμε χιούμορ με τη συνθήκη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χιούμορ». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το κοινό και οι δημιουργοί το κωμικό στοιχείο, αναδεικνύοντας μια νέα προσέγγιση στο χιούμορ που λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ευαισθησίες και τα όρια του αποδεκτού.

Ο ρόλος στην τηλεοπτική σειρά «Camping»

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε επίσης στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά του Mega, το «Camping». Για τη συγκεκριμένη παραγωγή, ο ηθοποιός δήλωσε ότι είναι η καλύτερη τηλεοπτική σειρά στην οποία έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από: Topontiki