Η Άννα Βίσση αποθεώθηκε στο ΟΑΚΑ σε μία ιστορική συναυλία

Η Άννα Βίσση χάρισε μία ιστορική βραδιά στο ελληνικό κοινό, πραγματοποιώντας μία sold-out συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο το βράδυ του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Περισσότεροι από 90.000 θεατές κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ, αποθεώνοντας την αγαπημένη ερμηνεύτρια, η οποία πρόσθεσε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην καλλιτεχνική της πορεία. Παρά τη βροχή που έπεφτε από νωρίς, οι χιλιάδες θαυμαστές παρέμειναν στις θέσεις τους, δημιουργώντας μία ενιαία λαοθάλασσα.

Η θεαματική είσοδος και η σκηνή των 360 μοιρών

Η προσέλευση του κόσμου για τη συναυλία της Άννας Βίσση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με τους χιλιάδες θεατές να γεμίζουν τις κερκίδες και την αρένα του γηπέδου. Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 17:00, όμως εκατοντάδες θαυμαστές βρίσκονταν έξω ώρες νωρίτερα, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εντυπωσιακή σκηνή. Η σκηνή αυτή, σχεδιασμένη από την Stufish Entertainment Architects, στήθηκε στο κέντρο του γηπέδου και προσέφερε ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα.

Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» έκανε μία θεαματική είσοδο στη σκηνή στις 21:00. Εμφανίστηκε αιωρούμενη μέσα σε ένα στεφάνι, δίνοντας αμέσως το σύνθημα για ένα ξέφρενο πάρτι. Πριν ανέβει η ίδια στη σκηνή, ο DJ Argy είχε «ζεστάνει» την ατμόσφαιρα, ενώ το μουσικό μέρος άνοιξε με το διαχρονικό τραγούδι «Το Αιγαίο».

Μουσικό ταξίδι στο χρόνο και διεθνείς προδιαγραφές

Μετά την εκρηκτική της εμφάνιση, η Άννα Βίσση ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε τόσο νέες όσο και παλαιότερες επιτυχίες της, ξεσηκώνοντας το κοινό. Η ατμόσφαιρα εκτοξεύτηκε με το τραγούδι «Αγάπη Υπερβολική», με δεκάδες χιλιάδες φωνές να τραγουδούν στοιχημένες μαζί της τους στίχους «3 πράγματα…». Το σόου θύμιζε μεγάλες διεθνείς παραγωγές, προσφέροντας ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή που η Άννα Βίσση, μιλώντας στον AI νεαρό εαυτό της, αναφέρθηκε στην πορεία της. Αυτή η αναδρομή συμπλήρωσε το μουσικό ταξίδι, αναδεικνύοντας τις σημαντικές στιγμές της καριέρας της. Η ερμηνεύτρια τα έδωσε όλα, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ξεχωριστές στιγμές και αφιερώσεις

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, δημιουργήθηκε μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα χάρη στα βραχιολάκια που φορούσαν οι θεατές. Αυτά τα βραχιολάκια άλλαζαν χρώμα ανάλογα με τα τραγούδια, συμβάλλοντας στο εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα. Μία από τις ξεχωριστές στιγμές ήταν όταν η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Orianthi, ξεσηκώνοντας το κοινό. Η Βίσση εξέφρασε τη χαρά της για τη συνεργασία, λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι μαζί μας γιατί είναι γυναίκα και ροκού».

Λίγο πριν αποχαιρετήσει το κοινό, η Άννα Βίσση έκανε ειδική αναφορά στον Νίκο Καρβέλα, αφιερώνοντάς του το τραγούδι «Δώδεκα». Η κίνηση αυτή προκάλεσε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, υπογραμμίζοντας τη μακρά και επιτυχημένη συνεργασία τους.

Η επικοινωνία με το κοινό παρά τις αντίξοες συνθήκες

Παρά τις αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες και τη βροχή που προηγήθηκε στην Αττική, ο κόσμος κατέκλυσε το στάδιο με αδιάβροχα και ομπρέλες. Η Άννα Βίσση απευθύνθηκε στο κοινό της, λέγοντας: «ΟΑΚΑ θέλατε, να ‘μαστε, εγώ κρατάω της υποσχέσεις μου». Σε κάποια στιγμή, ρώτησε το κοινό: «Βρέχει;», λαμβάνοντας την απάντηση «όχι» από τους χιλιάδες θαυμαστές της, που είχαν γεμίσει το στάδιο.

Τα πρώτα λόγια της τραγουδίστριας προς το κοινό ήταν γεμάτα ενθουσιασμό: «Είναι απίστευτο, είναι μαγικό». Συμπλήρωσε, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της: «Απόψε δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία της Άννας, ήρθε η Άννα στη συναυλία σας. Προσγειώθηκα σε μία τεράστια, ζεστή αγκαλιά». Οι δηλώσεις αυτές επιβεβαίωσαν την ιδιαίτερη σχέση της «Απόλυτης» με το κοινό της, σε μία νύχτα που χαρακτηρίστηκε ως ιστορική.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos