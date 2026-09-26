Διακοπή στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ λόγω βροχής

Προσωρινή διακοπή σημειώθηκε το Σάββατο (26/9) στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, η οποία διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ). Η αναστολή του προγράμματος οφείλεται στην έντονη βροχή που συνεχίζεται στην περιοχή του Αμαρουσίου. Παρά τις καιρικές συνθήκες, οι χιλιάδες θεατές παρέμειναν αδιάφοροι και συνέχισαν να περιμένουν την επανέναρξη της εμφάνισης της αγαπημένης τους τραγουδίστριας.

Η προσωρινή διακοπή και η αιτία της

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ διακόπηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο λόγος ήταν η συνεχιζόμενη βροχή στο Μαρούσι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν νερά στη σκηνή του σταδίου.

Οι διοργανωτές προχώρησαν στην προσωρινή διακοπή προκειμένου να καθαρίσουν και να σκουπίσουν τα νερά από τη σκηνή. Η διακοπή αυτή συνέβη λίγο μετά την εντυπωσιακή είσοδο της γνωστής τραγουδίστριας, η οποία είχε ήδη εμφανιστεί μπροστά στο κοινό της.

Η έναρξη και η εμφάνιση της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ»

Η μεγαλειώδης συναυλία ξεκίνησε με το pre-show λίγο μετά τις 20:00. Εκείνη την ώρα, ξεκίνησε να ψιχαλίζει, ωστόσο η βροχή εντάθηκε αργότερα, οδηγώντας στην προσωρινή διακοπή.

Η Άννα Βίσση, η οποία χαρακτηρίζεται ως η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ», έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου. Η ιστορική αυτή συναυλία είχε προσελκύσει πλήθος κόσμου, ο οποίος είχε κατακλύσει το ΟΑΚΑ.

Οι χιλιάδες θαυμαστές αψηφούν τη βροχή

Παρά την έντονη βροχή και την προσωρινή διακοπή, οι χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βίσση δεν έχασαν καθόλου την καλή τους διάθεση. Αντιθέτως, φόρεσαν τα αδιάβροχα που είτε είχαν φέρει μαζί τους είτε είχαν προμηθευτεί από τις εισόδους του σταδίου.

Οι θεατές παρέμειναν στις θέσεις τους, περιμένοντας υπομονετικά να δείξουν οι δείκτες στα ρολόγια 21:00, την ώρα που αναμενόταν η επανεμφάνιση της τραγουδίστριας στη σκηνή. Η αφοσίωσή τους ήταν εμφανής, καθώς δεν πτοήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα οι θαυμαστές που είχαν επιλέξει θέσεις στις «αρένες», δηλαδή ακριβώς μπροστά στην τεράστια σκηνή για καλύτερη οπτική, βράχηκαν περισσότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών, συνέχισαν να σιγοτραγουδούν κάποιες από τις επιτυχίες της Άννας Βίσση και να περιμένουν με ανυπομονησία να τη δουν ξανά ζωντανά.

Προσέλευση κοινού και προετοιμασίες

Πλήθος κόσμου είχε αρχίσει να φτάνει από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να απολαύσει τη μεγάλη συναυλία. Οι πόρτες του σταδίου άνοιξαν για το κοινό στις 17:00, επιτρέποντας την ομαλή προσέλευση των θεατών.

Το pre-show, το οποίο προηγήθηκε της εμφάνισης της Άννας Βίσση, ξεκίνησε περίπου στις 20:00, προετοιμάζοντας το κοινό για την κύρια εκδήλωση. Η προετοιμασία αυτή, ωστόσο, διακόπηκε από την απρόσμενη βροχόπτωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki