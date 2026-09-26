Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Ξεκίνησε η sold out συναυλία με χιλιάδες θαυμαστές

Η μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το pre-show έχει ήδη ξεκινήσει. Οι κερκίδες του σταδίου έχουν γεμίσει ασφυκτικά από πλήθος θαυμαστών της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, οι οποίοι έσπευσαν να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα.

Η μεγάλη προσέλευση του κοινού

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ΟΑΚΑ, το οποίο έχει κατακλυστεί από τους μικρούς και μεγάλους θαυμαστές της Άννας Βίσση. Η προσέλευση του κοινού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με το στάδιο να αναμένεται να γεμίσει με περισσότερους από 95.000 θεατές. Αυτοί οι χιλιάδες φίλοι της τραγουδίστριας έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα σόου υψηλών προδιαγραφών.

Οι διοργανωτές έχουν υποσχεθεί ένα μουσικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών, το οποίο αναμένεται να καθηλώσει το κοινό. Η ατμόσφαιρα είναι ήδη ηλεκτρισμένη, με τους θεατές να έχουν καταλάβει τις θέσεις τους, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Η εντυπωσιακή σκηνή διεθνών προδιαγραφών

Στο κέντρο του Σταδίου έχει τοποθετηθεί μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, η οποία αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της διοργάνωσης. Η σχεδίαση αυτής της σκηνής έχει ανατεθεί στην εταιρεία Stufish Entertainment Architects, η οποία φημίζεται για την εμπειρία της σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

Η Stufish Entertainment Architects έχει βρεθεί πίσω από τη διοργάνωση συναυλιών για μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Μεταξύ των καλλιτεχνών για τους οποίους έχει σχεδιάσει σκηνικά περιλαμβάνονται η Madonna, οι U2, η Beyoncé και οι Rolling Stones, γεγονός που υπογραμμίζει τις υψηλές προδιαγραφές της παρούσας παραγωγής.

Πρακτικές πληροφορίες και καιρικές συνθήκες

Πριν την έναρξη της συναυλίας, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε παρουσιάσει σημαντικές λεπτομέρειες για τη μεγάλη αυτή εκδήλωση, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τους θεατές. Μεταξύ άλλων, είχε τονίσει τη σημασία οι θεατές να έχουν το εισιτήριό τους διαθέσιμο στο κινητό τους τηλέφωνο πριν φτάσουν στην είσοδο του σταδίου.

Επιπλέον, είχε δοθεί η οδηγία να ακολουθούνται οι οδηγίες πρόσβασης που αντιστοιχούν στην κατηγορία του κάθε εισιτηρίου. Κατά την είσοδο στις εξέδρες του σταδίου, οι θεατές προμηθεύονται φωτιζόμενα βραχιολάκια, τα οποία αναγράφουν «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», προσθέτοντας στην εορταστική ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του pre-show, άρχισε να βρέχει στο ΟΑΚΑ. Οι θεατές που βρίσκονταν σε εκτεθειμένα σημεία του σταδίου φόρεσαν τα αδιάβροχά τους, προκειμένου να προστατευτούν από τη βροχή και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την εκδήλωση.

Το μουσικό υπερθέαμα που υποσχέθηκαν οι διοργανωτές

Οι διοργανωτές της συναυλίας έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα, το οποίο θα είναι διεθνών προδιαγραφών. Η προσδοκία για ένα αξέχαστο σόου είναι μεγάλη, δεδομένης της φήμης της Άννας Βίσση και της εμπειρίας της εταιρείας που επιμελήθηκε τη σκηνή.

Οι χιλιάδες θαυμαστές που έχουν κατακλύσει το ΟΑΚΑ αναμένουν με ανυπομονησία την εμφάνιση της τραγουδίστριας, έτοιμοι να ζήσουν μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ενθουσιασμό, καθώς η sold out συναυλία της Άννας Βίσση αποτελεί ένα από τα μεγάλα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Με πληροφορίες από: Enikos