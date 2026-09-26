Άννα Βίσση: Χιλιάδες θαυμαστές καταφθάνουν στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία

Το Ολυμπιακό Στάδιο κινείται σε ρυθμούς Άννας Βίσση, καθώς χιλιάδες θαυμαστές της τραγουδίστριας καταφθάνουν για τη μεγάλη της συναυλία. Από νωρίς το απόγευμα, ο κόσμος σχηματίζει ουρές στις εισόδους, με την ανυπομονησία να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης του σόου.

Οι πόρτες του σταδίου άνοιξαν στις 17:00, ενώ το pre-show έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 20:00. Η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Η προσέλευση του κοινού και το πρόγραμμα της βραδιάς

Το ΟΑΚΑ έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο σημείο συνάντησης για τους φίλους της τραγουδίστριας, με τις εικόνες από την προσέλευση του κοινού να αποτυπώνουν το μέγεθος της βραδιάς. Χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βίσση καταφθάνουν αδιάκοπα, δημιουργώντας ουρές στις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου.

Το πρόγραμμα της βραδιάς ξεκινά με το pre-show στις 20:00, ενώ η εμφάνιση της Άννας Βίσση στη σκηνή έχει οριστεί για τις 21:00. Η συναυλία αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία.

Οι ειδικές συμμετοχές στη σκηνή

Το pre-show της συναυλίας θα πλαισιώσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy, γνωστός και ως Αργύρης Θεοφίλης. Ο Argy συνεργάστηκε με την Άννα Βίσση το καλοκαίρι, κυκλοφορώντας μαζί το ντουέτο «Όλο πιο πάνω», το οποίο έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Μια ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς αναμένεται να είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi. Η Orianthi είχε επιλεγεί το 2009 από τον Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It», γεγονός που υπογραμμίζει το ταλέντο και την αναγνώρισή της. Η ίδια η μουσικός εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της, γράφοντας χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Instagram: «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ».

Οδηγίες για την πρόσβαση στο ΟΑΚΑ

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης του κοινού, οι διοργανωτές συνιστούν την επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς για την πρόσβαση στο ΟΑΚΑ, καθώς και την έγκαιρη άφιξη στον χώρο. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές για τους θεατές είναι ο Ηλεκτρικός, με τον σταθμό «Ειρήνη» να βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις του σταδίου.

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του κοινού, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού έως τις 02:10. Παράλληλα, θα λειτουργούν κανονικά και οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για στάθμευση εντός του ΟΑΚΑ, με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

Απαγορευμένα αντικείμενα στον χώρο της συναυλίας

Για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και την ασφάλεια των θεατών, υπάρχουν συγκεκριμένα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται στον χώρο του ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οι μεγάλες τσάντες και τα σακίδια που είναι μεγαλύτερα από μέγεθος Α4, καθώς και οι επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και ο εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης.

Επιπλέον, δεν επιτρέπονται αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Η χρήση drones απαγορεύεται αυστηρά, όπως επίσης και οι μεγάλες ομπρέλες, οι καρέκλες και τα φορητά καθίσματα. Απαγορεύονται επίσης γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki