Μουσικές θεωρίες συνωμοσίας: Από τη CIA στους Scorpions μέχρι τις φήμες για τη Στίβι Νικς

Οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από πασίγνωστα τραγούδια και καλλιτέχνες παραμένουν επίκαιρες, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει από την πρώτη φορά που ακούστηκαν. Από το κομμάτι «Wind of Change» των Scorpions, για το οποίο θρυλείται πως γράφτηκε από τη CIA, μέχρι τις προσωπικές ιστορίες πίσω από τις επιτυχίες μεγάλων ονομάτων της μουσικής, οι φήμες οργιάζουν.

Οι φήμες για το «Wind of Change» των Scorpions

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κομμάτια είναι το «Wind of Change» των Scorpions. Ο δημοσιογράφος Patrick Raden Keefe ασχολήθηκε πρόσφατα με το ερώτημα αν η CIA έγραψε τραγούδια για το συγκρότημα, σε σχετικό podcast. Η θεωρία υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ενδεχομένως να αποτέλεσε μέρος μιας «επικοινωνιακής στρατηγικής» της CIA, με σκοπό να αναδειχθούν τα οφέλη από την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού στις σύγχρονες κοινωνίες.

Παρόλα αυτά, δεν αποδείχθηκε ποτέ αν όντως η CIA συνδέθηκε με το συγκρότημα του Κλάους Μάϊνε. Η απουσία απόδειξης διατηρεί ζωντανή αυτή τη σπουδαία θεωρία συνωμοσίας.

Το μυστήριο πίσω από το «In the Air Tonight» του Φιλ Κόλινς

Στο ξεκίνημα της σόλο καριέρας του, ο Βρετανός μουσικός Φιλ Κόλινς δημιούργησε μια prog-rock σύνθεση, το «In the Air Tonight», η οποία συζητιέται ακόμα και σήμερα, 46 χρόνια μετά, ως προς τις ενδεχόμενες ερμηνείες της. Μια ιστορία λέει πως ο Κόλινς είδε έναν άνθρωπο να πνίγεται, ενώ κάποιος άλλος παρακολουθούσε χωρίς να προσφέρει βοήθεια. Η θεωρία υποστηρίζει ότι ο Κόλινς μετέτρεψε αυτή την οργή στο τραγούδι, με τους στίχους να απευθύνονται στον άνθρωπο που δεν έκανε τίποτα για να σώσει τον άλλον.

Μια εναλλακτική εκδοχή αναφέρει πως το τραγούδι αναφέρεται στον χωρισμό του Κόλινς από την τότε σύντροφό του, λόγω παράλληλης σχέσης της. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά τι ενέπνευσε τους στίχους πριν από το επικό σόλο του Φιλ Κόλινς στα ντραμς.

Η σκοτεινή ιστορία του «American Girl» του Τομ Πέτι

Ο Τομ Πέτι υπήρξε ένας θρυλικός δεξιοτέχνης της κιθαριστικής μελωδίας, και με το «American Girl» έχτισε τον μύθο του. Ωστόσο, το κομμάτι αυτό συνδέθηκε αργότερα με μια πολύ σκοτεινή, αστική ιστορία. Οι θαυμαστές έχουν σταθεί ιδιαίτερα στους στίχους που περιγράφουν μια γυναίκα να ακούει τα αυτοκίνητα να περνούν στον δρόμο 441.

Επειδή το τραγούδι περιγράφει μια κοπέλα που αισθάνεται ότι όλα όσα θέλει βρίσκονται έξω από την εμβέλειά της, δημιουργήθηκε η θεωρία ότι αναφέρεται στην πραγματική ιστορία μιας γυναίκας που αυτοκτόνησε πηδώντας από ένα κτίριο πάνω στη Route 441. Ο Τομ Πέτι δεν επιβεβαίωσε ποτέ αυτή τη θεωρία.

Οι φήμες για την υγεία της Στίβι Νικς

Η Στίβι Νικς εντάχθηκε στους Fleetwood Mac μαζί με τον Λίντσι Μπάκινγκχαμ, και μαζί ηχογράφησαν το άλμπουμ «Rumours». Το άλμπουμ αυτό θεωρείται σήμερα ένα από τα κορυφαία στην ιστορία της ροκ μουσικής, αλλά και ένα «πρόχειρο εγχειρίδιο για το πώς να διαχειριστείτε δυσλειτουργικούς συναδέλφους και να επιβιώσετε από ακραία χρήση ναρκωτικών, ταυτόχρονα».

Σχετικά με τη Νικς, οι φήμες οργίασαν. Θρυλείται πως κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον γιατρό, ενημερώθηκε ότι είχε αρχίσει να δημιουργείται μια μεγάλη τρύπα στο κέντρο της ρινικής της κοιλότητας. Επίσης, της αναφέρθηκε ότι, αν συνέχιζε, κινδύνευε ακόμη και να πεθάνει.

Με πληροφορίες από: reader.gr