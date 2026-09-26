Ο Σωτήρης Τσαφούλιας για τη ματαιοδοξία της νεότητας και τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός Σωτήρης Τσαφούλιας, καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha, αναφέρθηκε εκτενώς στη ματαιοδοξία της επιδίωξης της αιώνιας νεότητας. Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Τσαφούλιας τόνισε την ανάγκη να προσέχουμε όσους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουμε, καθώς, όπως είπε, «λένε αλήθεια» και «δεν θα γεράσουν, θα πεθάνουν νέοι».

Η συνεργασία στο θέατρο και οι προβληματισμοί

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε στην εκπομπή μαζί με την Ευαγγελία Μουμούρη, ως οι πρώτοι καλεσμένοι της Ναταλίας Γερμανού για τη φετινή σεζόν. Μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «Ριφιφί», οι δύο καλλιτέχνες συνεχίζουν την κοινή τους πορεία στο θέατρο.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστούν στο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου με τίτλο «Μια Κανονική Μέρα». Πρόκειται για έναν συγκινητικό υπαρξιακό μονόλογο, ο οποίος θέτει προβληματισμούς γύρω από τη μοναξιά και τη μοναχικότητα, θέματα που απασχολούν έντονα τη σύγχρονη κοινωνία.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και το μήνυμα για τη νεότητα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε για τη φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμηση που έτρεφε για εκείνον. Με αφορμή τον θάνατο του Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ως την «κορωνίδα αυτής της χρονιάς» για τον ίδιο, ο σκηνοθέτης έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την εμμονή της κοινωνίας στη νεότητα.

Ο Τσαφούλιας υπογράμμισε την ανάγκη να αγαπάμε τους ανθρώπους και όλες τους τις ηλικίες, καλώντας σε χαλάρωση, ειδικά όσον αφορά την πίεση που ασκείται στις γυναίκες να μην γερνούν. Όπως επισήμανε, αυτή η τάση αρχίζει πλέον να επηρεάζει και τους άντρες.

«Δεν θα γεράσουν, θα πεθάνουν νέοι»

Ο σκηνοθέτης προειδοποίησε τους ανθρώπους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσους τους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουν. «Λένε αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά, «Δεν θα γεράσουν, θα πεθάνουν νέοι». Τόνισε ότι τα γηρατειά είναι μια όμορφη συνθήκη, μια υπέροχη ηλικία, καθώς προσφέρουν τη σοφία του νου, ακόμα κι αν το σώμα αρχίζει να εγκαταλείπει και να μην μπορεί να οριστεί.

«Δεν έχουν όλοι την ευλογία να γεράσουν», συμπλήρωσε, καλώντας να αφήσουμε «τα καραγκιοζιλίκια» και να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να γερνούν, καθώς αυτό αποτελεί μέρος της φύσης μας. Ο Τσαφούλιας κάλεσε να σταματήσουμε να είμαστε κόντρα στη φύση, τόσο νοητικά και σωματικά, όσο και πνευματικά.

Ο ηλικιακός ρατσισμός και οι γυναίκες στην τηλεόραση

Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού συμφώνησε με τις παρατηρήσεις του Σωτήρη Τσαφούλια, αναγνωρίζοντας τον πειρασμό να προσπαθήσει κανείς να «καθυστερήσει» τον χρόνο. Ωστόσο, τόνισε ότι ο χρόνος «δεν καθυστερεί, περνάει».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης στον τρομερό ηλικιακό ρατσισμό που παρατηρείται στην Αμερική, όπου οι παρουσιάστριες απολύονται μόλις γίνουν 50 ετών. Η Ευαγγελία Μουμούρη συμπλήρωσε ότι αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σκληρή για τις γυναίκες παρουσιάστριες στην τηλεόραση, ενώ σημείωσε ότι οι γυναίκες ηθοποιοί, αν και αλλάζουν γκάμα ρόλων με την ηλικία, παύουν να είναι οι βασικές ηρωίδες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr