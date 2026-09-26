Άννα Βίσση: Δεκάδες χιλιάδες στο ΟΑΚΑ για την ιστορική συναυλία

Η Άννα Βίσση πραγματοποιεί το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026, τη μεγάλη και ιστορική της συναυλία στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για ένα απόλυτο sold out υπερθέαμα, καθώς έχουν εξαντληθεί περισσότερα από 95.000 εισιτήρια. Ο κόσμος άρχισε να σχηματίζει ουρές από τις 16:00 το απόγευμα, έξω από τις πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου, αναμένοντας την έναρξη του πολυαναμενόμενου μουσικού γεγονότος.

Η προσέλευση του κοινού και το πρόγραμμα

Οι πόρτες του Ολυμπιακού Σταδίου άνοιξαν στις 17:00, υποδεχόμενες το πλήθος των θεατών που είχε ήδη συγκεντρωθεί. Το pre-show είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00, ενώ η «απόλυτη σταρ» αναμένεται να ανέβει στην εντυπωσιακή σκηνή που έχει στηθεί, στις 21:00.

Οι διοργανωτές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στο κοινό να μην προσέλθει την τελευταία στιγμή. Αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω του τεράστιου όγκου των θεατών, καθώς οι έλεγχοι εισιτηρίων και ασφαλείας στις εισόδους απαιτούν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια και τις μετακινήσεις

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία έχει ολοκληρωθεί πλήρως, επιβεβαιώνοντας το sold out της εκδήλωσης. Δεν λειτουργούν ταμεία στο στάδιο, παρά μόνο για την εξυπηρέτηση όσων έχουν ήδη κάνει κράτηση, διευκρινίζουν οι διοργανωτές.

Για τη διευκόλυνση του κοινού, η Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, που συνδέει την Κηφισιά με τον Πειραιά, θα λειτουργήσει απόψε με παράταση δρομολογίων. Τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν έως τις 02:10, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να επιστρέψουν με ασφάλεια μετά το πέρας της συναυλίας.

Το μουσικό υπερθέαμα και οι εκπλήξεις

Η συναυλία αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο μουσικό ραντεβού για την Άννα Βίσση, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Τα τραγούδια που θα ακουστούν έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μακρόχρονη διαδρομή της καλλιτέχνιδας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους παρευρισκόμενους.

Μία από τις εκπλήξεις που έχουν ετοιμαστεί για τη μεγάλη βραδιά, όπως αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά, αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία θα έχει τον δικό της ρόλο στο σόου, δημιουργώντας επί σκηνής μια ιδιαίτερη «συνάντηση» της Άννας Βίσση με τον παιδικό της εαυτό. Αυτό το στοιχείο περιγράφεται ως ένα ταξίδι στον χρόνο, συνδέοντας το κορίτσι που ονειρευόταν μια ζωή μέσα στη μουσική με τη γυναίκα που, δεκαετίες αργότερα, θα βρεθεί μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Η επιλογή του κοινού και οι καιρικές συνθήκες

Επιπλέον ξεχωριστή στιγμή στο σόου θα είναι η αποκάλυψη του τραγουδιού που επέλεξε το κοινό. Μέσα από ψηφοφορία στην playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, οι φανς ψήφισαν ανάμεσα στα κομμάτια «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά». Το νικητήριο τραγούδι αναμένεται να αποκαλυφθεί ζωντανά στη σκηνή, προσθέτοντας ένα στοιχείο αλληλεπίδρασης με τους θαυμαστές.

Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, παρά τις αρχικές ανησυχίες για βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προσέλευσης, οι τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες ο καιρός να παραμείνει σταθερός και χωρίς βροχή κατά τη διάρκεια της συναυλίας το βράδυ. Αυτό καθησυχάζει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές που αναμένεται να γεμίσουν το στάδιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki