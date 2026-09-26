Συναυλία Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Οδηγίες για την είσοδο και τα απαγορευμένα αντικείμενα

Χιλιάδες θεατές αναμένεται να βρεθούν απόψε, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση. Η αντίστροφη μέτρηση για το μουσικό αυτό γεγονός στο ΟΑΚΑ έχει πλέον ολοκληρωθεί, με την καλλιτέχνιδα να υπόσχεται μια εντυπωσιακή βραδιά. Οι διοργανωτές έχουν προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα που θα ισχύσουν κατά την είσοδο, τονίζοντας την ανάγκη για προσοχή στα αντικείμενα που θα μεταφέρουν οι παρευρισκόμενοι και την έγκαιρη προσέλευση.

Η μεγάλη μουσική βραδιά στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να χαρίσει μια αξέχαστη μουσική εμπειρία στους χιλιάδες θαυμαστές της, οι οποίοι θα κατακλύσουν το ΟΑΚΑ απόψε, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, ένα στοιχείο που αναμένεται να προσθέσει στην οπτικοακουστική απόλαυση της βραδιάς.

Το Ολυμπιακό Στάδιο θα φιλοξενήσει τη μεγάλη αυτή εκδήλωση, με τους διοργανωτές να έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή του κοινού. Η αναμονή για τη μουσική βραδιά έχει φτάσει στο τέλος της, καθώς η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε.

Ωράριο και οδηγίες προσέλευσης

Για την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας και την εξυπηρέτηση των θεατών, οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να προσέλθουν εγκαίρως και να αποφύγουν τον συνωστισμό της τελευταίας στιγμής.

Το pre-show είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00, προσφέροντας μια εισαγωγή στη μουσική βραδιά. Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση της Άννας Βίσση στη σκηνή αναμένεται να γίνει στις 21:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της κύριας συναυλίας.

Οι διοργανωτές έχουν τονίσει τη σημασία της έγκαιρης προσέλευσης, ειδικά λόγω του μεγάλου αριθμού θεατών που αναμένεται να βρεθούν στο στάδιο. Η προσεκτική τήρηση των ωραρίων συμβάλλει στην αποφυγή προβλημάτων κατά την είσοδο και την καλύτερη εμπειρία για όλους.

Αυστηροί έλεγχοι και απαγορευμένα αντικείμενα

Λόγω του μεγάλου αριθμού θεατών που θα παρευρεθούν στη συναυλία, οι έλεγχοι στις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Οι διοργανωτές έχουν κάνει γνωστά τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν μαζί τους όσοι προσέλθουν στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Για τον λόγο αυτό, συστήνεται στους θεατές να προσέξουν ιδιαίτερα τι θα έχουν μαζί τους πριν κατευθυνθούν προς το στάδιο. Η προετοιμασία αυτή είναι σημαντική για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και καθυστερήσεις κατά την είσοδο, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των επισκεπτών.

Η τήρηση των κανόνων που έχουν τεθεί από τους διοργανωτές είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την ευταξία της εκδήλωσης, καθώς και για την άνεση όλων των παρευρισκομένων.

Προσοχή στα εισιτήρια και σημεία εξυπηρέτησης

Μια σημαντική σύσταση από τους διοργανωτές αφορά την ασφάλεια των εισιτηρίων. Συγκεκριμένα, οι θεατές καλούνται να μην ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες των εισιτηρίων τους, στις οποίες είναι εμφανές το QR code. Αυτή η προειδοποίηση κοινοποιήθηκε και από το χρήστη Vission Music.

Όπως επισημαίνεται, υπάρχει κίνδυνος το συγκεκριμένο στοιχείο να υποκλαπεί από τρίτους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα στην είσοδο του νόμιμου κατόχου. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων του εισιτηρίου είναι κρίσιμη.

Επιπλέον, η διοργανώτρια εταιρεία D&A Productions έχει διευκρινίσει ότι τα ταμεία που βρίσκονται στο στάδιο δεν θα λειτουργήσουν για την πώληση εισιτηρίων. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως σημεία εξυπηρέτησης για τους θεατές που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν κάποιο ζήτημα με το εισιτήριό τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta