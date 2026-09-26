Το παρασκήνιο του διαζυγίου Ζιζέλ Μπούντχεν και Τομ Μπρέιντι: «Δεν ταιριάζουμε πια»

Το παρασκήνιο πίσω από τον χωρισμό ενός από τα πιο γνωστά ζευγάρια παγκοσμίως, της Ζιζέλ Μπούντχεν και του Τομ Μπρέιντι, έρχεται στο φως μέσα από ένα νέο βιβλίο. Ο γάμος τους, που διήρκεσε 13 χρόνια, φαίνεται πως αντιμετώπιζε σοβαρές εντάσεις πολύ πριν την επίσημη ανακοίνωση του διαζυγίου. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η Ζιζέλ φέρεται να έδωσε το τελικό χτύπημα στον σύζυγό της, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δυο τους «δεν ταιριάζουν πια».

Οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου

Οι λεπτομέρειες του χωρισμού περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Brady: An American Story and the Price of Greatness». Ο συγγραφέας του, Λαρς Άντερσον, εστιάζει στις προσωπικές και επαγγελματικές θυσίες που συνόδευαν την καριέρα του κορυφαίου παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Μέσα από τις σελίδες του, αναδεικνύονται πτυχές της σχέσης του ζευγαριού που παρέμεναν κρυφές μέχρι σήμερα.

Το βιβλίο περιγράφει πώς η Ζιζέλ Μπούντχεν φέρεται να είπε στον Τομ Μπρέιντι τις τρεις λέξεις που σηματοδότησαν το τέλος της κοινής τους πορείας. Η φράση «Δεν ταιριάζουμε πια» φέρεται να ήταν η καθοριστική στιγμή, η οποία οδήγησε στην οριστική ρήξη του γάμου τους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η αστρολογία και το «τέλος»

Μια ιδιαίτερη πτυχή των αποκαλύψεων αφορά το ενδιαφέρον της Ζιζέλ για την αστρολογία. Σύμφωνα με άνθρωπο από το περιβάλλον του Τομ Μπρέιντι, όπως καταγράφεται στο βιβλίο, η Ζιζέλ κάποια στιγμή κοίταξε τα άστρα. Μετά από αυτή την ενέργεια, φέρεται να του ανακοίνωσε ότι οι δυο τους «δεν ταιριάζουν πια».

Αυτή η δήλωση φαίνεται να ήταν το οριστικό τέλος της σχέσης τους. Το βιβλίο σημειώνει με έμφαση: «Και κάπως έτσι τελείωσε», υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό χαρακτήρα αυτής της στιγμής για την πορεία του γάμου τους. Η πεποίθηση της Ζιζέλ, βασισμένη στην αστρολογία, φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της.

Η ένταση για την αποχώρηση από το ποδόσφαιρο

Ένα από τα κύρια σημεία έντασης που απασχολούσαν τη σχέση του ζευγαριού ήταν η επιμονή του Τομ Μπρέιντι να συνεχίσει την αγωνιστική του καριέρα. Αυτή η απόφαση φέρεται να ήταν αντίθετη με τις επιθυμίες της συζύγου του, η οποία επιθυμούσε την αποχώρησή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η διαφωνία αυτή φέρεται να δημιουργούσε διαρκή τριβή μεταξύ τους.

Η Ζιζέλ φέρεται να ασκούσε πιέσεις στον Μπρέιντι να αφήσει το ποδόσφαιρο ήδη από το 2017. Αυτό συνέβη μετά την κατάκτηση του έκτου Super Bowl από τον Τομ Μπρέιντι, αγωνιζόμενος με τους New England Patriots. Η επιθυμία της για την αποχώρησή του ήταν έκδηλη και αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ τους.

Η στιγμή μετά το Super Bowl του 2017

Το βιβλίο περιγράφει μια χαρακτηριστική στιγμή μετά τη μεγάλη νίκη του Μπρέιντι στο Super Bowl του 2017. Όταν η Ζιζέλ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει την επιτυχία, φέρεται να μην του είπε συγχαρητήρια με τον αναμενόμενο τρόπο. Αντίθετα, η ερώτησή της ήταν: «Θα ήταν τώρα η τέλεια στιγμή να αποσυρθείς;»

Η απάντηση του Τομ Μπρέιντι σε αυτή την ερώτηση φέρεται να ήταν αρνητική. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου της απάντησε: «Κρίμα, αγάπη μου. Περνάω πολύ καλά για να σταματήσω τώρα». Αυτή η ανταλλαγή λόγων υπογραμμίζει τη διαφωνία τους σχετικά με το μέλλον της καριέρας του και την προτεραιότητα που έδινε ο καθένας στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Η ζωή προσαρμοσμένη στην καριέρα

Ο συγγραφέας του βιβλίου περιγράφει έναν τρόπο ζωής για τον Τομ Μπρέιντι που ήταν απόλυτα αφιερωμένος στην καριέρα του. Αυτός ο τρόπος ζωής περιλάμβανε μια αυστηρή διατροφή, καθημερινή και εντατική προπόνηση, καθώς και μια εμμονή με τη φυσική του κατάσταση. Επιπλέον, ο Μπρέιντι φέρεται να είχε συνεχή πνευματική προετοιμασία, απαραίτητη για τις υψηλές απαιτήσεις του αθλήματος.

Από την πλευρά της, η Ζιζέλ ένιωθε ότι η δική της ζωή είχε προσαρμοστεί πλήρως στο πρόγραμμα και τις απαιτήσεις της καριέρας του συζύγου της. Αυτή η κατάσταση φέρεται να προκάλεσε δυσαρέσκεια και να συνέβαλε στην τελική απόφαση για τον χωρισμό του ζευγαριού, καθώς οι προσωπικές τους προτεραιότητες και επιθυμίες φαίνεται να είχαν αποκλίνει σημαντικά.

Με πληροφορίες από: Topontiki