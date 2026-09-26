Λάκης Γαβαλάς: Η ενόχληση για τον τρόπο μετάδοσης της υπόθεσης Μαζωνάκη

Ο Λάκης Γαβαλάς τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του. Ο σχεδιαστής εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις γύρω από το τραγικό γεγονός. Οι δηλώσεις του έγιναν στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, όπου εξήγησε τους λόγους της αντίδρασής του.

Οι πρώτες δηλώσεις και το πένθος

Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στον προσωπικό του τρόπο πένθους, δηλώνοντας: «Γιατί είμαστε παιδιά συνοικιών της Αττικής. Μπόρεσα να πενθήσω με τον δικό μου τρόπο». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την προσωπική του σύνδεση και την ανάγκη για διακριτικότητα σε τέτοιες στιγμές.

Επιπλέον, ο σχεδιαστής είχε ήδη εκφράσει τα συναισθήματά του λίγες ημέρες μετά την απώλεια του ερμηνευτή. Είχε προχωρήσει σε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ευχόταν «Καλή αντάμωση» στον Γιώργο Μαζωνάκη, δείχνοντας τον σεβασμό και την αγάπη του προς τον εκλιπόντα.

Η κριτική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Σε δεύτερο χρόνο, ο Λάκης Γαβαλάς στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν τα νεότερα της υπόθεσης. Εξέφρασε την απογοήτευσή του για το «τουρλουμπούκι» και τις «σαχλαμάρες» που γράφονται, καθώς και τις «αηδίες» που ακούγονται. Κατήγγειλε την «εμπορευσιμότητα» που επιδεικνύουν τα κανάλια, χαρακτηρίζοντάς την «τραγική».

Ο σχεδιαστής τόνισε ότι πολλοί από αυτούς που μιλούν δημόσια είναι «άσχετοι» με την υπόθεση. Περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «ουρλιάζει μία κατίνα, μην πω και το όνομά της, συνέχεια λες και ξέρει πράγματα». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την έντονη ενόχλησή του για την έλλειψη σοβαρότητας και την υπερβολική δημοσιότητα που δίνεται στο θέμα από άτομα που δεν έχουν άμεση γνώση.

Η ανάγκη για σιωπή και ηρεμία

Ο Λάκης Γαβαλάς κατέληξε στην τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για σιωπή και ηρεμία γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. «Ο Γιώργος θέλει μία σιωπή, θέλει μία ηρεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιαστής ζήτησε σεβασμό προς τη μνήμη του ερμηνευτή και την οικογένειά του, μακριά από τον θόρυβο και τις ανούσιες συζητήσεις.

Με πληροφορίες από: dnews.gr