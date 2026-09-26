Η Irini Qn: Μια γλυκιά και αληθινή παρουσία που λειτουργεί ως βάλσαμο στην ψυχή

Η τραγουδοποιός Irini Qn περιγράφεται ως ένας δροσερός αεράκι που πάντα έχουμε ανάγκη, με τα τραγούδια της να φυλάνε το παιδί και τη νοσταλγία μέσα μας. Η παρουσία της χαρακτηρίζεται ως γλυκιά και αληθινή, λειτουργώντας ως βάλσαμο στην ψυχή. Η καλλιτέχνιδα έχει μια μοναδική ικανότητα να απαλύνει τον πόνο και τη μελαγχολία, διατηρώντας τη φωτιά της ψυχής μακριά από τον πάγο και τα κρύα.

Η ιστορία του σκύλου που έγινε έμπνευση

Μια ιδιαίτερη ιστορία αφορά έναν σκύλο που άφησε την εθνικότητά του και από τον νυχτερινό κάμπο της πατρίδας του, βρέθηκε στο φως και το τσιμέντο της Ελλάδας. Μια νύχτα, ενώ πιάτα και κεραίες «αγκάλιαζαν» τον ουρανό και τα σύννεφα έκρυβαν το φεγγάρι, ένα πονεμένο αλύχτισμα βγήκε από το σκυλίσιο στόμα και βρήκε ένα σύννεφο για να ανέβει.

Το ζώο συνέχισε την πορεία του μέσα σε δρόμους, σοκάκια, κουτιά, τρωκτικά και εξωγήινους. Βάδιζε αμέριμνο σε γειτονιές όπου πολλοί ήταν μπλεγμένοι, όροφο προς όροφο, γραμμή προς γραμμή. Το υγρό του βλέμμα έπεσε στις εικόνες των τοίχων, στα γκραφίτι και σε έναν αθάνατο σύντροφο, τον «Λουκάνικο».

Η συνάντηση και η δημιουργική διαδικασία

Το σκυλίσιο βήμα τάχυνε, όταν φώτα αυτοκινήτου, ψεύτικα και απειλητικά, έπεσαν στα μάτια του. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε ξεκινήσει για ένα road trip στο πουθενά, χωρίς να είναι ο Κέρουακ ή ο Μπάροουζ. Ήταν ένας ήρωας, τσακισμένος, από το σύμπαν του Οικονομίδη, με τη φλέβα του να χτυπά και το μάτι του να «πετά».

Το σκυλί γλίτωσε και έγινε κομμάτι ενός graphic novel που έφτιαχνε μια Ειρήνη, γλυκιά και αληθινή. Η Irini Qn του έγνεψε, το χάιδεψε, του έδωσε να πιει και μετά το τάισε νότες και φωνές ενός κόσμου που ζει στα κάδρα των φακών και των αυτόνομων βλεμμάτων-οδηγών. Αυτή η κοπέλα ήταν η Irini Qn.

Το μουσικό της αποτύπωμα

Ο γράφων κατατάσσει την Irini Qn δίπλα στα αστέρια, σε περιποιημένους πεζόδρομους και με μια μπάντα από καλλιτέχνες του δρόμου. Μπορεί κανείς να την αποκαλέσει «έντεχνη» ή μια ευγενική αφηγήτρια νωχελικών, σαγηνευτικών ιστοριών. Η φωνή της θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια δημιουργία της Μαριανίνας Κριεζή και σε μια «Λιλιπούπολη» που δεν χάνεται ποτέ.

Θα μπορούσε επίσης να είναι ο θηλυκός τροβαδούρος του σήμερα και των άχρονων ποιητικών συναισθημάτων, ή η σειρήνα της θάλασσας που προσφέρει τον ήχο του νερού που τυλίγει.

Μια ποπ με παραμυθένια στοιχεία

Η Irini Qn έχει κάτι βγαλμένο από τα παραμύθια, από τους μάγους και τις βασίλισσες. Μας δίνει μια γλυκερή, τρυφερή, ποπ μουσική που μπορεί να εκφράσει τα πάντα μέσα από το σώμα οποιουδήποτε. Ακόμα και στον κόσμο της K-Pop θα μπορούσε να τη δει κανείς, αλλά χωρίς τις εξαλλοσύνες και τις υπερβολές της στυλιζαρισμένης εικόνας.

Η μουσική της θα ήταν μια μπαλάντα σαν το πιο συμπαθητικό ξωτικό του κόσμου, μια τύπισσα που απαλύνει τον πόνο και τη μελαγχολία, κρατώντας τη φωτιά της ψυχής μακριά από τον πάγο και τα κρύα.

Η απήχηση και η αυθεντικότητα

Την Irini Qn τη δεχτήκαμε σαν την ψιλή βροχή μέσα στο καλοκαίρι, ευχάριστη, δροσιστική, ένα βάλσαμο. Στο χάος του Διαδικτύου είναι εύκολο να την προσπεράσεις, όμως όταν τη βρεις δεν θες να την αφήσεις.

Η αθωότητα και το παιδικό πνεύμα που διαποτίζει το έργο και την έκφρασή της, την κάνουν τόσο οικεία και αξιαγάπητη. Τα τραγούδια της είναι ανέμελες ιστορίες γραμμένες πάνω σε αδρές μο

Με πληροφορίες από: Gazzetta