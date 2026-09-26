Στάθης Μαντζώρος: Η μικρή βελτίωση μετά το εγκεφαλικό και η έκκληση της συζύγου του για βοήθεια

Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, δεκατρείς μήνες μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση στην κατάστασή του. Πλέον μπορεί να αναγνωρίζει τους δικούς του ανθρώπους, μια εξέλιξη που δίνει ελπίδα στην οικογένειά του. Ωστόσο, η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή, αναφέρει ότι το επόμενο βήμα της αποκατάστασης απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα σε κέντρο, με το μηνιαίο κόστος να φτάνει τις 10.000 ευρώ, ποσό που δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς βοήθεια.

Η πορεία της υγείας και η μικρή εξέλιξη

Η πορεία της υγείας του Στάθη Μαντζώρου εξακολουθεί να απαιτεί συνεχή φροντίδα. Η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή, μιλώντας στην «Espresso», περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση, τονίζοντας ότι ο ηθοποιός είναι «λίγο καλύτερα, αλλά όχι για να πετάμε και τη σκούφια μας». Παρόλα αυτά, η δυνατότητα του συζύγου της να αναγνωρίζει τα οικεία του πρόσωπα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την οικογένεια, γεμίζοντάς τους με αισιοδοξία.

Η κ. Καλαντζή εξήγησε ότι αυτή η εξέλιξη καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για την επόμενη φάση της φροντίδας του. Η νοσοκομειακή αντιμετώπιση έχει προσφέρει όσα μπορούσε σε αυτό το στάδιο, ενώ η αποκατάσταση απαιτεί πλέον συγκεκριμένο χώρο, εξοπλισμό και προσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευση.

Η ανάγκη για εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης

Η οικογένεια του ηθοποιού αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητα, καθώς οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις αποτελούν σοβαρή ανησυνία για την υγεία του Στάθη Μαντζώρου. Ήδη καταβάλλουν προσπάθειες με ιδιωτικές φυσικοθεραπείες και εργοθεραπείες, όμως η σύζυγος επισημαίνει ότι αυτές δεν επαρκούν σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι.

«Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι γιατροί, το έκαναν. Τώρα ο Στάθης πρέπει να φύγει από εκεί, να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Πρέπει να αποφύγει τις λοιμώξεις γιατί κινδυνεύει πάρα πολύ, κολλάει συνέχεια κάτι. Τώρα, σε αυτή τη φάση που είναι πιο καλά, πρέπει να βιαστούμε για να λειτουργεί σε λίγο και το σώμα του. Αυτό παλεύουμε. Εμείς κάνουμε φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες με ιδιώτες. Αλλά πόσα να κάνεις πάνω σ’ ένα κρεβάτι, σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να μπει κάπου που να εξειδικεύονται», δήλωσε η Αντωνία Καλαντζή. Η τραχειοστομία που εξακολουθεί να έχει ο ηθοποιός περιορίζει τις διαθέσιμες δομές, καθιστώντας αναγκαία την εύρεση ενός ιδιωτικού κέντρου αποκατάστασης που να διαθέτει Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένη ιατρική υποστήριξη.

Το υψηλό κόστος και η έκκληση για βοήθεια

Η αναζήτηση ενός τέτοιου εξειδικευμένου κέντρου αποκατάστασης ανεβάζει το μηνιαίο κόστος σε περίπου 10.000 ευρώ. Η Αντωνία Καλαντζή τόνισε ότι αυτό το ποσό είναι αδύνατο να καλυφθεί από την οικογένεια, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια.

«Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσω να τον πάω εκεί. Πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αλλά επειδή έχει ακόμα την τραχειοστομία μπορούμε να πάμε μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες για να υποστηρίξουν τέτοια», υπογράμμισε η σύζυγος, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για την άμεση μεταφορά του ηθοποιού σε ένα περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη και ασφαλή φροντίδα που απαιτεί η κατάστασή του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr