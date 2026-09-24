Στα hate comments που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημαίνοντας ότι η κακόβουλη κριτική δεν την επηρεάζει πλέον. Η ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα ένα πικρόχολο σχόλιο που έλαβε για την εμφάνισή της, ενώ παράλληλα μίλησε και για τον νέο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar».

Η «ανοσία» στα αρνητικά σχόλια

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και εξήγησε τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια, γνωστά ως hate comments, καθώς και το «body shaming» που δέχεται κατά καιρούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως τόνισε, η κακόβουλη κριτική δεν την επηρεάζει πλέον.

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι hate comments υπήρξαν πάρα πολλά, ειδικά την περίοδο που είχε υποδυθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη σειρά «Έχω ένα μυστικό». Τότε ήταν πολύ έντονα, με αποτέλεσμα, όπως δήλωσε η ίδια, να πάθει έκτοτε «ανοσία». Πλέον, αντιμετωπίζει τα σχόλια με γέλιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γελάω, πια, με αυτά τα σχόλια».

Το ακραίο σχόλιο για την εμφάνιση

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε ένα πιο πρόσφατο σχόλιο που έλαβε και το οποίο χαρακτήρισε πολύ αστείο, θέλοντας να το μοιραστεί. Το σχόλιο ανέφερε: «Αυτή η κοπέλα είναι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω».

Η ηθοποιός δέχτηκε αυτό το ακραίο σχόλιο κάτω από φωτογραφία της και αποφάσισε να μην απαντήσει. Ωστόσο, εξέφρασε τον προβληματισμό της για το πόσο επικίνδυνα είναι τέτοια σχόλια για ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η νευρική ανορεξία. Τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός στο διαδίκτυο, λέγοντας: «Εντάξει, τρελάθηκα και λέω φαντάσου τώρα να υποφέρει κανείς και να φλερτάρει με τη νευρική ανορεξία. Τι θα πάθει; Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι».

Το μέλλον του «Your Face Sounds Familiar»

Ερωτηθείσα για τον νέο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar» (YFSF), η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε ότι δεν θα τον δούμε στους δέκτες μας φέτος. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν θα γίνει νέος κύκλος στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι η εκπομπή «θα ξεκουραστεί, θα τ’ αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την άλλη σεζόν». Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει με ποιον γνώμονα πάρθηκε αυτή η απόφαση, αλλά ξέρει ότι όλοι ανυπομονούν να έρθει αυτή η στιγμή. Η ίδια έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που σχεδιάζουν το πρόγραμμα, πιστεύοντας ότι κάτι θα ξέρουν περισσότερο.

Καλοκαιρινές διακοπές με τους γιους της

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μοίρασε τις καλοκαιρινές της διακοπές ανάμεσα σε δύο κυρίως προορισμούς, έχοντας πάντα μαζί της τους δύο γιους της, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα. Ο πρώτος σταθμός της τον Ιούλιο ήταν η Κύθνος.

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, ταξίδεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κρήτη, προκειμένου να δει την οικογένειά της. Εκεί, απόλαυσε οικογενειακές στιγμές, θαλάσσια σπορ και βόλτες με σκάφος σε παραλίες της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit