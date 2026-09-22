Οι «Μπλε Ώρες» συνεχίζονται απόψε Τρίτη (22/9) στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο διπλό επεισόδιο που υπόσχεται καταιγιστικές εξελίξεις. Η Κορίνα εκβιάζει τον Πέτρο, ενώ νέες αφίξεις στην περιοχή του Πηλίου ανακατεύουν την τράπουλα και αλλάζουν τις υπάρχουσες ισορροπίες. Οι ήρωες της σειράς βγαίνουν εκτός εαυτού, με τις συνέπειες των πράξεών τους να είναι καταστροφικές και να επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία των γεγονότων.

Η Κορίνα απειλεί τον Πέτρο και αναλαμβάνει δράση

Στο επεισόδιο της Τρίτης, η Ολυμπία, την οποία υποδύεται η Έλενα Πιερίδου, υποδέχεται τη μητέρα της, την Κορίνα. Η Κορίνα, την οποία ενσαρκώνει η Βάσια Παναγοπούλου, αναλαμβάνει να «σώσει» την κόρη της από τον Πέτρο. Αυτή η παρέμβαση σηματοδοτεί μια νέα τροπή στις σχέσεις των χαρακτήρων.

Η Κορίνα έχει ένα επεισοδιακό ραντεβού με τον Πέτρο, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Ποιμενίδης. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, η Κορίνα τον τρομοκρατεί με τις απειλές της, ενώ παράλληλα τον εκβιάζει. Η κίνησή της αυτή αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις και να επηρεάσει τις επόμενες κινήσεις του Πέτρου.

Ο Άγγελος και η Εύα στη Σκιάθο και η ρήξη Φίλιππου-Στέλλας

Ο Άγγελος, τον οποίο ενσαρκώνει ο Βαγγέλης Κακουριώτης, και η Εύα, την οποία υποδύεται η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, ζουν για ένα σύντομο διάστημα τον έρωτά τους ελεύθεροι στη Σκιάθο. Ωστόσο, η ηρεμία τους διαταράσσεται, καθώς ούτε εκεί καταφέρνουν να γλιτώσουν από τον ασφυκτικό κλοιό των παπαράτσι, οι οποίοι τους ακολουθούν και καταγράφουν κάθε τους κίνηση.

Παράλληλα, ο Φίλιππος, τον οποίο υποδύεται ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, πληροφορείται ότι ο Άγγελος βρισκόταν με την Εύα στη Σκιάθο. Αυτή η αποκάλυψη προκαλεί έντονη αντίδραση στον Φίλιππο, οδηγώντας τον σε μια σοβαρή ρήξη με τη Στέλλα, την οποία ενσαρκώνει η Νόνη Ιωαννίδου, δημιουργώντας νέες εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον.

Οι ανακρίσεις για τον Ηλία και το ραντεβού του Δημήτρη με τον κίνδυνο

Ο αστυνόμος, τον οποίο υποδύεται ο Πασχάλης Τσαρούχας, συνεχίζει τις ανακρίσεις, εστιάζοντας στον Ηλία και το άλλοθί του. Οι απαντήσεις που δίνει ο Ηλίας δεν κρίνονται πειστικές, με αποτέλεσμα ο Σταύρος να τον θεωρεί ύποπτο για τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε περαιτέρω ενέργειες από τις αρχές.

Ένα μήνυμα, το οποίο αφορά στον φόνο της Λίζας, την οποία υποδυόταν η Αναστασία Δρακά, αναστατώνει βαθιά τον Δημήτρη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Αντώνης Φραγκάκης. Το μήνυμα αυτό τον στέλνει σε ένα ραντεβού σε μια ερημική τοποθεσία, όπου όμως ο Πέτρος του έχει στήσει ενέδρα. Η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα για τον Δημήτρη.

Ο Διονύσης «γειώνει» τη Νίκη και η Ελένη έρχεται κοντά με τον Σταύρο

Σε ένα άλλο μέτωπο, ο Διονύσης, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Κυριάκου, «γειώνει» τη Νίκη, την οποία ενσαρκώνει η Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, σε μια στιγμή έντασης και διαφωνίας. Παράλληλα, ο Σταύρος διατάζει τη διακριτική παρακολούθηση του Ηλία, εντείνοντας την πίεση γύρω από την υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, η Ελένη, την οποία υποδύεται η Βάνα Μπάρμπα, πέφτει θύμα απόπειρας κλοπής, βιώνοντας μια δυσάρεστη εμπειρία. Αυτή η εξέλιξη, ωστόσο, την φέρνει απρόσμενα κοντά με τον Σταύρο, καθώς η Ελένη τον παρηγορεί για τον θάνατο του σκύλου του. Η συνάντηση αυτή δημιουργεί μια νέα δυναμική μεταξύ τους.

Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Πέτρου και η παρέμβαση του Φίλιππου

Ο Πέτρος, σε μια προσπάθεια να διευρύνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ζητάει από τον Φίλιππο να αναμειχθεί και αυτός στην εμπορική συμφωνία που πρόκειται να κλείσουν με μια εταιρεία από τη Βουλγαρία. Η πρόταση αυτή δείχνει την επιθυμία του Πέτρου για συνεργασία, αλλά και την ανάγκη του για υποστήριξη.

Ωστόσο, ο Φίλιππος αρνείται κατηγορηματικά να συμμετάσχει στην πρόταση του Πέτρου. Του λέει μάλιστα να μην μπλέκεται στα πόδια του Άγγελου, υπογραμμίζοντας τις υπάρχουσες εντάσεις και τις διαφορετικές προτεραιότητες μεταξύ των χαρακτήρων στον επιχειρηματικό τομέα. Αυτή η άρνηση προμηνύει περαιτέρω συγκρούσεις.

Με πληροφορίες από: Reader